Carpentier kvituje hostování z extraligové Škodovky do Domažlic. „Je to pro mě možnost zaběhat si první ligu, která je ideální soutěží pro moji výkonnost. Proto jsem šel do Domažlic. Na extraligu ještě nemám výkonnost, i když se jí blížím. Takže pro mě bude lepší první liga a příští rok zkusit něco většího. Můj trenér pan Konop je z Domažlic. Trénuje mě od září 2018,“ vysvětlil Philippe Carpentier, kterému bude v prosinci 20 let.