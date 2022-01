Tomáš Budka (předseda BK Jiskra Domažlice): "V Písku proti našim osmi hráčům vyběhlo na palubovku při rozcvičení dvanáct mladých borců, kteří jsou v rezervě pro prvoligový A tým Sršňů. Zpočátku se Jiskra držela velmi dobře a až o šestibodové vedení přišla v 11. minutě zápasu. Písek hrál velmi rychle, používal rychlé protiútoky k okamžitému přesunu hry na svoji útočnou polovinu hned po zisku míče. Naši hráči se snažili o taktičtější způsob boje, tolik nepospíchali, a proto i po zbytek druhé čtvrtiny drželi se soupeřem krok. Naproti tomu vstup do druhé poloviny zápasu se Chodům vůbec nevyvedl, domácí po 11bodové šňůře dostali své barvy ve 23. minutě na své nejvyšší vedení v zápase 54:41 a s nadějemi Jiskry to vypadalo bledě. Naštěstí pak začala úřadovat dvojice Bauer - Tikalský. Kapitán Pavel Bauer se vrátil do ostrého zápasu po dlouhé osmitýdenní pauze zaviněné zraněním a dělal velké starosti Písku především pod naším útočným košem, přesně zakončoval, sbíral na sebe fauly a neomylně proměňoval trestné hody. Posila z Košíř Tomáš Tikalský se zas prosazoval střelami zpoza tříbodového oblouku, neméně skvěle si vedl i při přímých asistencích na bodech svých spoluhráčů a za zápas jich nasbíral šest. Na počátku posledního hracího období Písek odskočil zas až na osmibodový rozdíl a vypadalo to, že si je neochvějně jist svojí výhrou v tomto důležitém zápase. Jiskra však trpělivě a nenápadně stahovala, byla velmi přesná ve střelbě, důsledná v obraně i na doskoku a přesně dvě minuty před závěrečným klaksonem se zase dostala poprvé od 11 .minuty do vedení, které i stoprocentním proměňováním trestných hodů ještě navýšila na konečný pětibodový rozdíl. Domácí byli doslova jak opaření a ještě pár minut po závěrečném hvizdu rozhodčích nevěřili svým očím při pohledu na výsledkovou tabuli. Jiskra touto výhrou získala velmi cenné dva body v boji o záchranu ve druhé lize mužů, popravdě řečeno nečekané dva body z palubovky, kde 10 let neuspěla. Tato výhra přišla totiž na 10 let přesně poté, co naposledy v Písku slavila úspěch ve druhé lize".

Statistiky: trojky 10:12, trestné hody 21/11:21/16, fauly 22:18, body Jiskry: Tikalský 27 (5), Bauer 24 (1), J.Štípek 11 (1), M. Hrubý 11(3), Mat. Císař 8 (1), Tauer 7 (1), Jiřinec 6, M. Prettl.

Basketbalová Jiskra porazila Sršně, ale padla s Tigers

Tigers České Budějovice - BK Jiskra Domažlice 103:90 (37:26, 68:45, 86:68).

Tomáš Budka (předseda BK Jiskra Domažlice): "Z mladého družstva Českých Budějovic jsme měli respekt, a i když měli domácí absencí několika hráčů a vyběhlo jich zápasu k jen osm, záhy jsme poznali, že jsou pohyblivostí o třídu výše než naši borci unavení těžkým bojem v Písku. První čtyři minuty jsme mohli věřit ve druhý úspěch na jihu Čech, pak se však domácí Tygři rozehráli, zvýšili obrátky v útoku a zahájili nevídanou kanonádu z velké vzdálenosti. Během 90 sekund vsítili čtyři trojky, za první čtvrtinu jich nasázeli sedm a do poločasu přidali dalších pět. Výsledkem bylo skóre po druhé čtvrtině 68:45. Bylo však jasné, že takovou úroveň hry však nemůžou Budějovičtí udržet po celý zápas, takže jsme druhou půli vyhráli o deset bodů a dosáhli tak přijatelného skóre na konci zápasu. Velkou zásluhu na tom měl Martin Hrubý, který vstřelil ve druhé polovině zápasu pět trojek. Stínem zápasu byl doslova tragický výkon prvního rozhodčího Jana Musila z Prahy, který nezvládal rozhodovat základní technické situace, o posuzování faulů ani nemluvě. Své nepřesnosti pak řešil rozdáváním technických chyb, po dvou na obou stranách. A ještě s jedním problémem jsme se na jihu Čech setkali - velmi špatná úroveň domácích pomocných rozhodčích u stolku časoměřičů a zapisovatelů - utíkali jim body, fauly, nestíhali světelnou tabuli. Toto platí jak o Písku, tak o Českých Budějovicích. V Písku dokonce nesouhlasí celkový součet bodů našich jednotlivých hráčů v zápise (95) s konečným počtem 94 bodů na našem kontě zapsaných v zápise v kolonce "konečný výsledek". To hovoří za vše".

Statistiky: trojky 15:12, trestné hody: 16/12:25/18, fauly 21:17, technické chyby: 2:2, body Jiskry: M. Hrubý 27 (7), M. Prettl 15 (1), Tikalský 11(3), Bauer 10, Jiřinec 9, Mat. Císař 9 (1), Tauer 5, J.Štípek 4.

Jiskra přepsala svoji historii. Ve druhé lize společně nastoupili otec se synem