V neděli 26. července odpoledne se na Městském stadionu Střelnice uskuteční 13. ročník Hvězdného Házení na Chodsku a 11. ročník Memoriálu Jana Mazance.

Domažlice opět hostí špičkový ´Hvězdný´ atletický mítink. | Foto: Mílaři Domažlice

PROGRAM:

13.00: VC SCM v hodu oštěpem juniorů a dorostu

15.00: dětská atletika

15.30: disk muži / ženy

16.00: běh 150 metrů přípravka (závod zařazen do seriálu Junior Běžec Chodska)

16.20: běh 300 metrů žáci (závod zařazen do seriálu Junior Běžec Chodska)

16.35: oštěp ženy, běh 200 metrů muži / ženy

16.50: běh 800 metrů žáci (závod zařazen do seriálu Junior Běžec Chodska)

17.00: koule muži / ženy

17.30: běh 5000 metrů muži

17.45: oštěp muži

17.50: běh 800 metrů muži / ženy

18.05: běh 400 metrů muži / ženy

18.30: vyhlášení výsledků