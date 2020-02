Domažlice v západočeském derby prohrály 0:3 a 2:3 na sety a ze třetího místa ztrácejí na první dva týmy tabulky už hodně bodů. „Bohužel, je to tak. Teď už se asi soustředíme jen na udržení třetího místa v tabulce,“ přiznal hořce Jan Giebl, vedoucí a volejbalista domažlického družstva.

V prvním duelu v Plzni on ani jeho spoluhráči na domácí výběr od začátku nestačili a prohráli hladce 0:3. „S domácím týmem, který nastoupil v nejsilnější možné sestavě, jsme drželi krok asi jen do desátého bodu prvního setu. Poté soupeř přebral otěže zápasu pevně do svých rukou a k ničemu nás nepustil. Zatímco my hráli dost ustrašeně, oni podali poctivý týmový výkon. Navíc jim výborně zahráli smečaři Kraus s Parkánem,“ hodnotil první utkání zklamaný Giebl.

Ve druhém zápase Chodové vedli už 2:0 na sety, ale nakonec museli přijmout porážku ve zkrácené hře. „Vlétli jsme na ně, hráli jsme dobře a dostali se do vedení 2:0. Pak jsme ale opět přestali hrát. Plzni naopak začal fungovat i univerzál Brabec, který do té doby nebyl moc vidět. Domácí vyrovnali a musel rozhodnout pátý set. Ten jsme zase prohráli. Asi už popáté v sezoně. Tie-breaky nám letos zkrátka nejdou, což je škoda, protože kdybychom je zvládali, mohli jsme mít tak o pět bodů více,“ poznamenal Jan Giebl.

Výsledky 27. kola: USK Slavia Plzeň – Volejbal Domažlice 3:0 (20, 17, 17), Karlovarsko B – Volejbal Modřany 3:0 (20, 21, 21), TJ Praga Praha – VK Příbram B 0:3 (-19, -11, -10), Slovan Chabařovice – TJ EMĚ Mělník 3:0 (18, 17, 13), SK Prosek Praha – Kladno volejbal cz B 2:3 (-12, -15, 17, 23, -8).

Výsledky 28. kola: USK Slavia Plzeň – Volejbal Domažlice 3:2 (-19, -21, 17, 19, 11), Karlovarsko B – Volejbal Modřany 3:2 (-21, 18, -23, 23, 11), TJ Praga Praha – VK Příbram B 1:3 (23, -19, -18, -22), Slovan Chabařovice – TJ EMĚ Mělník 3:2 (23, 17, -23, -23 ,8), SK Prosek Praha – Kladno volejbal cz B 0:3 (-23, -17, -23).

Následující program – sobota 10.00 a 14.00: USK Slavia Plzeň – Prosek Praha, VK Příbram B – Chabařovice, Mělník – Kladno B, 11.00 a 15:00: Volejbal Domažlice – Karlovarsko B, Modřany – TJ Praga.