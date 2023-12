Velkou cenu Kdyně v karate mládeže vyhrál Karate klub Klatovy, pořádající Karate Klub Kdyně skončil třetí se 101 body, osmi zlatými a třemi stříbrnými i bronzovými medailemi. Na čtvrté příčce se umístil SK Samuraj Domažlice s 57 body, čtyřmi zlatými, dvě stříbrnými a třemi bronzovými cennými kovy. Akce se zúčastnilo 60 karatistů ze dvanácti oddílů.

Na archivním snímku listopadová akce v karate Narama Seito. | Foto: karate-plzensko

Výsledky: Kata (10 - 11 let) 7. kyu: 1. Luong ( Karate klub Kdyně), Kumite (10 - 11 let) -35kg: 1. Luong.

Kata (7 - 9 let) 8. kyu: 3. Ulmová (Kdyně), Kata team (mladší žactvo): 3. Ulmová, Stahlichová, Lobotská.

Kata 8. - 7. kyu (starší žáci): 1. Jankovec (SK Samuraj Domažlice), Kata od 6. kyu (starší žáci): 1. Králíček (Kdyně), Kumite -40 kg: 1. Králíček, Kata team (starší žactvo): 1. Králíček, Luong, Jankovec (Kdyně).

Kata od 6. kyu (dorostenci): 1. Vlk (Domažlice), 3. Luong (Kdyně), Kumite -63 kg: 1. Vlk, Kumite +70kg: 2. Luong.

Kata 8. - 7. kyu (dorostenky): 1. Stahlichová (Kdyně), Kata od 6. kyu (dorostenci): 1. Ticháčková, 2. Holubová (obě Kdyně), Kumite +54 kg: 1. Ticháčková, Kata team (dorost): 1. Vlk, Švehla, Luong (Domažlice), 2. Holubová, Stahlichová, Ticháčková (Kdyně).

Kata (junioři): 2. Švehla, 3. Krulíkovský (oba Domažlice), Kumite -68 kg: 2. Švehla, 3. Krulíkovský.

Kata (muži): 3. Švehla (Domažlice).

