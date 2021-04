Sedmačtyřicetiletý rallyový a vrchařský jezdec Karel Trněný z Meclova byl o víkendu jediným našim okresním reprezentantem v úvodním podniku nové sezony Sonax Mistrovství České republiky v automobilových soutěžích Kowax Valašská rally ValMez.

Pilot speciálu Ford Fiesta R5 v nejprestižnější a nejnabitější kategorii šampionátu se spolujezdcem Václavem Pritzlem obsadil v konečné klasifikaci sice až 46. místo, ale to bylo způsobeno nedokončením sobotní první etapy a absolvováním pouze nedělní druhé, když využil v pravidlech definovaného systému známého jako SuperRally (do druhé samostatně bodované etapy může závodník, který v první etapě odstoupil, odstartovat se stanovenou časovou penalizací – pozn. aut.).

A co se vlastně v sobotu v úvodu druhé rychlostní zkoušky Lešná stalo?

„Udělali jsme na kole defekt. Vůbec netuším kde. Nic jsme netrefili, ale bylo to asi tři kilometry po startu, tak jsme vyměnili kolo za rezervu. Když jsme se znovu rozjeli, tak po dalších třech kilometrech nám praskla přední poloosa, museli jsme znovu zastavit a pak už nemělo smysl jet dál. Rozhodli jsme se odstoupit, opravit auto v servisu a startovat znovu v nedělní druhé etapě,“ popisuje Karel Trněný.

Po úvodní ´erzetě´, tedy v okamžiku odstoupení z první etapy, patřila meclovské posádce celkově patnáctá příčka z 65 startujících.

Od prvních metrů úvodní soutěže českého šampionátu se na nejvyšší příčce usadil ruský pilot Nikolay Gryazin s Volkswagenem Polo R5 a udržel ho až do cíle. Až za ním sváděli boj o český triumf jezdci se Škodami Fabia Rally2 v čele s Kopeckým a Marešem. Obhájce titulu Václav Pech vypadl ještě rychleji než Trněný, už na první rychlostní zkoušce.

Meclovský jezdec nastoupil druhý den do druhé etapy Valašské rally už samozřejmě bez ambicí na celkové umístění, ale bil se jako lev a konečným výsledkem pro něj bylo 46. místo.

„Moc jsme se na Valašku těšili a udělali i pár pozitivních změn na autě. Začátek byl v pohodě, neztratili jsme jako obvykle, k čemuž asi pomohl i velký test techniky před sezonou. Pak se stalo, co se stalo, ale v neděli jsme se už zase parádně svezli. Výsledek nekomentuji, to se prostě stane. V plánu máme s Vaškem jako další podnik Rallye Šumava. Slyšel jsem, že se pojede. A pak kompletní rallysprinty s Christianem Doerrem. Kopná se prý ale posouvá… S Vencou chceme ještě zkusit zónu střední Evropy ve Slovinsku, Rakousku nebo Chorvatsku. Ale uvidíme, co se pojede. Pro mne budou prioritou reprezentační starty v kopcích IHCC,“ doplňuje ještě Karel Trněný.