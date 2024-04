Tenisový Davis cup Domažlice 2024, soutěž neregistrovaných hráčů, začne v sobotu 4. května. Poslední 7. kolo se uskuteční 15. června. Víkendy určené pro dohrávky jsou 22. a 23. červen a 29. a 30. červen. Hrát se bude na kurtech LTC Domažlice. Organizátoři zvolili model dvou tříd po osmi družstvech.

Tenisový míček. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Formát hry pro Davis cup 2024 byl schválen přítomnými ve formě 4+1.

Třída A: 1. TK H. Týn A, 2. TJ Holýšov B, 3. Spartak Klenčí pod Čerchovem, 4. Slavoj Koloveč, 5. Hlohovčice, 6. Šumava A, 7.Kdyně A, 8. Šumava B

Třída B: 1. Loosers, 2. TK H. Týn B, 3. TJ Holýšov D, 4.Pilsner Urquell. 5. TK Staňkov, 6. Mimov, 7. TJ Holýšov C, 8. SK Šumava Domažlice C.

Třída A, termíny utkání:

1. kolo, 4. 5., 9.00: TK Horšovský Týn A - Šumava B, Kdyně A - Holýšov B, Spartak Klenčí p/Č - Šumava A, Hlohovčice - Slavoj Koloveč.

2. kolo, 11. 5., 9.00: Kdyně A - TK Horšovský Týn A, Šumava A - Šumava B, Holýšov B - Hlohovčice, Slavoj Koloveč - Spartak Klenčí p/Č.

3. kolo, 18. 5., 9.00: TK Horšovský Týn A - Šumava A, Hlohovčice - Kdyně A, Šumava B - Slavoj Koloveč, Spartak Klenčí p/Č - Holýšov B.

4. kolo, 25. 5., 9.00: Hlohovčice - TK Horšovský Týn A, Slavoj Koloveč - Šumava A, Kdyně A - Klenčí p/Č, Holýšov B - Šumava B.

5. kolo, 1. 6., 9.00: TK Horšovský Týn A - Slavoj Koloveč, Spartak Klenčí p/Č - Hlohovčice, Šumava A - Holýšov B, Šumava B - Kdyně A.

6. kolo, 8. 6., 9.00: Spartak Klenčí p/Č - TK Horšovský Týn A, Holýšov B - Slavoj Koloveč, Hlohovčice - Šumava B, Kdyně A - Šumava A.

7. kolo, 15. 6., 9.00: TK Horšovský Týn A - Holýšov B, Šumava B - Spartak Klenčí p/Č, Slavoj Koloveč - Kdyně A, Šumava A - Hlohovčice.

Druhou třídu tenisového Davis Cupu vyhrál Holýšov B

Třída B, termíny utkání:

1. kolo, 4. 5., 9.00: Loosers - SK Šumava Domažlice C (kvůli obsazení kurtů LTC začátek od 13.00), Holýšov C - TK Horšovský Týn B, Holýšov D - TJ Mimov, TK Staňkov - Pilsner Urquell.2. kolo, 11. 5., 9.00: TJ Holýšov C - Loosers, TJ Mimov - SK Šumava Domažlice C, TK Horšovský Týn B - TK Staňkov, Pilsner Urquell - TJ Holýšov D.3. kolo, 18. 5., 9.00: Loosers - TJ Mimov, TK Staňkov - TJ Holýšov C, SK Šumava Domažlice C - Pilsner Urquell, TJ Holýšov D - TK Horšovský Týn B.4. kolo, 25. 5., 9.00: TK Staňkov - Loosers, Pilsner Urquell - TJ Mimov, TJ Holýšov C - TJ Holýšov D, TK Horšovský Týn B - SK Šumava Domažlice C.5. kolo, 1. 6., 9.00: Loosers - Pilsner Urquell, TJ Holýšov D - TK Staňkov, TJ Mimov - TK Horšovský Týn B, SK Šumava Domažlice C - TJ Holýšov C.6. kolo, 8. 6., 9.00: TJ Holýšov D - Loosers, TK Horšovský Týn B - Pilsner Urquell, TK Staňkov - SK Šumava Domažlice C, TJ Holýšov C - TJ Mimov.7. kolo, 15. 6., 9.00: Loosers - TK Horšovský Týn B (kvůli obsazenosti LTC v sobotu i v neděli, odehrát v H.Týně odpoledne, nebo v neděli), SK Šumava Domažlice C - Holýšov D, Pilsner Urquell - TJ Holýšov C, TJ Mimov - TK Staňkov.

První třídu domažlického Davis Cupu vyhrál Horšovský Týn A