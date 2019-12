Ten ve finálovém souboji porazil mnohonásobného vítěze turnaje Petra Forsta,a po několika účastech v bojích o prvenství se tak dočkal zaslouženého triumfu.

Jung se tak zařadil po bok již zmíněného Petra Forsta, organizátora Kaiser Cupu Pavla Kaisera staršího, Pavla Kaisera mladšího, Lukáše Pivoňky a Tomáše Homolky, loňského obhájce prvenství. Klání v Koutu na Šumavě ve stolním tenisu se zúčastnilo rekordních třicet hráčů, z toho hned jedenáct žen.

Mezi muži se radoval z vítězství již zmíněný Jan Jung. Souboj o bronz vyhrál Jakub Homolka, který zdolal Pavla Kaisera mladšího 2:1. Mezi ženami kralovala Yva Kaiserová. Na druhém místě skončila Šárka Tomanová a bronz brala Nikola Terčová.

„Vzhledem k velké účasti hráli ženy a muži zvlášť. Zatímco ženy hrály systémem každá s každou, muže jsme rozdělili do dvou skupin. Z nich první dva postoupili do semifinále, zbývající si pak zahráli o konečné umístění. Hrálo se na dva vítězné sety do jedenácti,“ prozradil hrací systém hlavní organizátor turnaje Pavel Kaiser starší a pokračoval: „K vidění byla řada napínavých a dramatických zápasů s nádhernými výměnami. Rád bych poděkoval všem za účast, popřál jim a rodinám pevné zdraví a štěstí do nového roku. Věřím, že při jubilejním pětadvacátém ročníku se opět sejdeme v hojném počtu. Velký dík patří také všem sponzorům, Obecnímu úřadu Kout na Šumavě za pronájem sálu sokolovny, personálu hospůdky Na Střelnici za občerstvení a v neposlední řadě také mé manželce a rodině za velkou podporu.“

Kaiser Cup měl letos i zahraniční účast. Na rodinný turnaj totiž po dvou letech zavítali synovec Tomáš Kaiser s manželkou Erin žijící v USA. Navíc je přišla povzbudit také maminka Erin. Kromě letošního „pinčesového“ klání se zúčastnili dále Richard Terča s dcerou Nikolou z Ostravy, Jan Štolba z Prahy či vítěz turnaje Jan Jung z Plzně. „Jsem moc rád, že jsem po několika účastech v semifinále a finále konečně turnaj vyhrál. O mém vítězství nad Petrem Forstem rozhodlo nejspíš to, že jsem byl více rozehranější. Byl to parádní turnaj,“ neskrýval obrovskou radost z prvenství šestý vítěz v historii Kaiser Cupu Jan Jung.

KONEČNÉ POŘADÍ

Ženy: 1. Yva Kaiserová, 2. Šárka Tomanová, 3. Nikola Terčová, 4. Blanka Pivoňková, 5. Kristýnka Chadimová, 6. Erin Kaiserová, 7. Kamila Terčová, 8. Hanka Chadimová, 9. Kačka Chadimová, 10. Karolínka Švagrová, 11. Eliška Pivoňková.

Muži: 1. Jan Jung, 2. Petr Forst, 3. Jakub Homolka, 4. Pavel Kaiser starší, 5. Pavel Kaiser mladší, 6. Tomáš Homolka, 7. Radek Švojgr starší, 8. Ríša Terč, 9. Lukáš Pivoňka, 10. Karel Fait mladší, 11. Filip Pivoňka, 12. Tomáš Kaiser, 13. Vilda Šimáček, 14. Tomáš Pivoňka, 15. František Reibenspies, 16. Radek Švojgr mladší, 17. Jan Štolba, 18. Jiří Chadim, 19. Václav Kaiser.

Autor: Karel Fait