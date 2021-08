Řechka poslal čtyřkilovou kouli na hranici 13,36 metru. „Jsem spokojený. Tento týden jedu na závody do Kolína. Doufám, že tam rekord ještě vylepším,“ přeje si Bedřich Řechka, který předminulý víkend na mezinárodním mítinku MAELO 2021 v Lovosicích zvítězil v koulařském sektoru a v disku skončil třetí.

Kolik centimetrů vám chybělo do rekordu?

Při rozhazování se mi daří, ale při soutěži to většinou nezvládnu nervově a zmatkuji. V tréninku jsem poslal kouli do vzdálenosti 13,33 metru, ale na závodech se mně nedařilo. V kategorii M70 byl český rekord 13,34 metru, ale v sobotu v Libni jsem ho překonal o dva centimetry.

Jaké další národní rekordy ještě držíte?

V kategorii M60 (14,73 m) a M 65 (14,34 m). Cením si toho, že koulař, který mě teď dohání v M60, v mládí hodil 19,80 metru. Trénuje naplno, má lepší techniku, ale ještě mě nepřekonal, i když jsem oproti němu amatér.

Věnujete se atletice od dětství?

Já jsem amatérský atlet bez jakýchkoliv základů. Od patnácti let jsem dvě sezony házel za domažlický dorost. Neposiloval jsem ani neběhal, ale pouze jsem přišel a házel primitivním způsobem. Nicméně bodoval jsem. Potom jsem začal až ve 33 letech opět za Jiskru Domažlice, ale to už jsem posiloval. Cvičil jsem však pouze horní partie, neposiloval jsem nohy. Opět mně chyběl správný atletický a vrhačský trénink. Ve vrhu koulí a v hodu diskem jsem se jako samouk chybně naučil techniku.

Jak jste na tom s technikou teď?

O trochu lépe, ale není to ono. Chybí mi technika nohou, ale mám dobrou výbušnost v paži a v rameni. Nicméně doprovází mě prokletí toho, co jsem se nenaučil v mládí tak, jak to má být.

Kolik váží koule?

Do kategorie 50 let sedm kilo, od 50 do 60 let šest kilo, od 60 do 70 let pět kilo a od 70 let čtyři kila.

Od 33 let se atletice věnujete nepřetržitě?

Různě jsem si od ní odskakoval. Cvičil jsem, chodil do posilovny a házel jsem za Jiskru v první i ve druhé lize.

Co vás drží u atletiky a motivuje k závodění?

Mám sportovní duši. Dělal jsem i silový trojboj, v němž jsem se v 61 letech stal mistrem Evropy v kategorii M3 nad 60 let. Takže jsem dělal trojboj a k tomu atletiku. Zkrátka bez sportu nemohu dýchat.

Ještě děláte trojboj?

Už ne. Naposledy v roce 2017.

Jaké úspěchy se vám povedly v atletice?

Medaile z veteránských mistrovství Evropy. Jsem halovým mistrem Evropy z Toruně. Startoval jsem i na mistrovství světa.

Jak často a kde trénujete?

V Domažlicích máme posilovnu a před ní mám plácek, kde je diskařský sektor. Netrénuji každý den, protože věk už se podepisuje.

Nebolí vás tělo po tréninku?

Kolena a kotníky mi zázračně drží, ale mám druhý až třetí stupeň artrózy v pravé kyčli. Bolest se trochu projeví, když si v posilovně přidám váhu a dělám dřepy. Mám trochu opotřebované rameno. Jinak to ale jde.

Máte problémy přinutit se k tréninku?

Mám zahradu, kde je také vyžití. Moje děti se nepotatily, nejsou na sport. Můj táta jezdil na kole. Nevím, kde jsem to v sobě sebral. Asi to bude láska ke sportu a pohybu, ale na běhání nejsem.

Jak dlouho ještě chcete závodit?

Někteří kolegové vydrží i v kategorii M90, hlavně v cizině, tady jsou jeden dva vrhači nad 90 let. Podle mě to už není ono. Od 50 do 70 a 75 let závodí hodně atletů. Poté ze zdravotních důvodů soupeři ubývají, protože pak už je to opravdu o zdraví.