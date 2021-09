Další šílenost. Běžec, který vážil 145 kg, zdolal obávanou Beskydskou sedmičku

Kdo by to byl do něj ještě před pár lety řekl. Nejspíš ani on sám ne… Svůj volný čas totiž trávil převážně u televize, ideálně s pivem v ruce. Jenže jednoho všedního večera si šel pro další kousek zlatavého moku kolem velkého zrcadla a řekl si dost.

Petr Vaněček. | Foto: Deník/Martin Mangl

„Nechci dopadnout ještě hůř,“ vzpomínal Petr Vaněček, běžec ze Sušice, v nedávném rozhovoru pro Deník. V době příběhu o cestě pro další plechovku vážil téměř půl druhého metráku. Pivo nakonec nedopil, šel spát a druhý den se pustil do práce. Nejprve začal rychle chodit a po čase, kdy už neměl 145 kilogramů živé váhy, začal pravidelně běhat. V běhu se Petr Vaněček našel. Teď každý víkend objíždí okresní, ale i republikové závody, ve kterých sbírá jeden úspěch za druhým. Petr Vaněček.Zdroj: Deník/Martin Mangl V posledních dvou týdnech se sušický expres zúčastnil tří kvalitně obsazených akcí. A ne ledajakých. Nejprve absolvoval závod Světového poháru v běhu do vrchu v Jánských Lázních, kde v závodě na přibližně 22 kilometrů a s převýšením více než 1200 metrů obsadil v nabité konkurenci 29. místo. Petr Vaněček.Zdroj: Deník/Martin Mangl „Do kopců to ještě šlo, ale z kopců a po rovině mi kluci utíkali, i když jsem měl čas něco okolo tří a půl minuty na jeden kilometr,“ usmíval se Petr Vaněček a narážel na fantastické výkony běžců z Mekky běžeckého vytrvalostního sportu – Keni, kteří se umístili na prvním i druhém místě. „Fajn zkušenost, skvělá atmosféra. Snad jsem neudělal ostudu,“ řekl borec, který se o týden později vydal na jih Čech, kde se zúčastnil náročného Lipenského horského půlmaratonu. Králi Šumavy se stali Rajchart s Cesnakovou. Příští ročník už bude zase v květnu Přečíst článek › A hádejte, kdo na téhle nádherné, pestré a panoramatické trati kraloval? Ano, byl to právě Petr Vaněček, který úctyhodným časem (1:35:32) nedal svým konkurentům sebemenší šanci. „Někdo šel se mnou, ale pak se odpojil na osmičce a od té doby jsem zbyl sám. Dával jsem si pozor, abych nezabloudil, na to jsem totiž expert,“ smál se dvaatřicetiletý chlapík ze Sušice. Petr Vaněček.Zdroj: Miroslav Benda Vaněček tak potvrdil, že se mu v jižní části země ležící v samotném srdci Evropy daří. V červenci tady totiž běžel i klasický půlmaraton v rámci Budějovických běhů. Na trati dlouhé 21,0975 kilometru si vytvořil nový osobní rekord a kvalifikoval se na republikový šampionát v půlmaratonu, který se uskuteční příští rok. „Že bych mohl v Budějovicích vyhrát, jsem nečekal. Šel jsem tam s tím, že bych chtěl závod zaběhnout pod hodinu dvacet, což se mi nakonec podařilo,“ řekl Vaněček. Vážil téměř 150 kilogramů, ale rozhodl se změnit. Přestal pít a začal běhat Přečíst článek › Své limity ale neustále posouvá. Z pátku na sobotu dokázal něco, na co si netroufne jen tak někdo. Zúčastnil se totiž slavné Beskydské sedmičky (B7), což je extrémní závod, horský ultramaraton a horský dálkový pochod, v Moravskoslezských Beskydech. V závodě, který letos absolvovalo tři tisíce lidí, skončil ve své věkové kategorii devětatřicátý. „Hrozný závod, málem jsem tam zahynul,“ vtipkoval Petr Vaněček. Petr Vaněček.Zdroj: Miroslav Benda Na trati strávil téměř 17 hodin, zdolal vzdálenost 103,59 kilometrů a skoro šest tisíc výškových metrů. Bláznivé, heroické, neuvěřitelné. „Sáhl jsem si na úplné dno,“ popisoval Vaněček, který musel během ultrazávodu řešit několik problémů. „Třeba rozbitou čelovku ve dvě v noci nebo velkou krizi zhruba patnáct kilometrů před cílem,“ uvedl. Vše zvládl. Vyčerpaný, ale spokojený dorazil do cíle. „Příště alespoň o tři hodiny rychleji,“ přeje si. Famózní Vaněček vyhrál půlmaraton v rekordním čase a splnil limit na MČR Přečíst článek ›