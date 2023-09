Letos je tomu 40 let od založení ženského volejbalu v Mrákově.

Tři generace mrákovských volejbalistů. | Foto: archiv M. Kabůrkové

Začaly jsme se scházet, děvčata z Mrákova a Starého Klíčova, před čtyřiceti lety, v červenci 1983, na volejbalovém hřišti v Mrákově, a to každý čtvrtek a neděli. Jen tak, „zapinkat si“. Moc ke koukání to nebylo, ale zájem a chuť nechyběly. Zpočátku se nás ujal Jirka Růžek a postupně vypomohli hrající mrákovští volejbalisté. Sehrály jsme několik přátelských zápasů, například s Poštou Domažlice, výpočetní stanicí Domažlice či s děvčaty Dynama Horšovský Týn.

Jako členky volejbalového oddílu jsme po roce vstoupily do okresního přeboru ve složení: Hana Cichá (Pflanzerová), Alena Duffková, Anna Horáková, Marie Kabůrková (Rieglová), Helena Kohoutová, Blanka Švajnerová a Jiřina Vogeltanzová.

Postupně se k nám přidávala další děvčata: Anna Forstová, Eva Květonová (Andrlová), Helena Mlynárová (Zaujecová), Marie Pivoňková (Pelnářová), Jitka Růžková (Mlezivová), Marta Stýskalová a Bětka Vondrašová.

Jiskra dvakrát vyhrála. Fanoušci se mají na co těšit, prohlásil trenér Prettl

Následující volejbalovou sezonu jsme zahájily pod vedením nového trenéra. Petr Pěnkava zavedl dvoufázový trénink s posilováním. Pomáhal mu Míra Schleiss.

Přibyla další dvě děvčata z Kouta na Šumavě: Hana Deckrová a Irena Krutinová (Kaufnerová), mezitím pět děvčat ubylo. Bylo nás jedenáct.

V dalších letech se kádr hráček obměňoval, přišla nová, mladší, děvčata: Helena Duffková, Lucie Horáková, Jana Hornová, Lenka Hornová, Aneta Kohoutová, Tereza Kohoutová, Marie Konopová (Groesslová), Jitka Kutilová (Hrušková), Ilona Kůstová, Vilma Nová, Ivana Suchá, Lucie Švajnerová (Rieglová) a Kateřina Volfíková (Rieglová).

Letos je to už 39. rok, co je oddíl odbíjené žen zapojen do okresního přeboru (Blížejov, Holýšov, Koloveč, Mrákov, Osvračín, Postřekov). Scházíme se stále každý týden ve čtvrtek od 18 hodin na místním hřišti a v zimě v tělocvičně ZŠ Mrákov. Podařilo se nám vybojovat druhé místo v okrese, několikrát jsme byly třetí, ale ne vždy se dařilo. Na postu kapitánky oddílu se vystřídaly Helena Kohoutová, Majka Kabůrková,Helena Duffková a v současnosti Lucka Švajnerová.

Volejbalisté mají za sebou další druholigovou sezonu

Ve výboru TJ Sokol Mrákov oddíl zastupovala Majka Kabůrková a spolu s Evou Květonovou a Luckou Švajnerovou se vystřídaly v zastoupení oddílu na okresních volejbalových schůzích a konferencích. Kroniku oddílu odpovědně vedla Helena Kohoutová, postupně pokračuje Majka Kabůrková. Helena Mlynárová organizačně zajišťovala kontakt se základní školou. V roce 1998 složily Majka Kabůrková a Helena Kohoutová zkoušku trenéra III.třídy.

V letech 1988, 1989 a 1990 jsme pořádaly v Mrákově taneční zábavu. Pro děti připravily program na rozloučení s prázdninami „Pochod pohádkovou zemí“. Každoročně v prosinci se loučíme se starým rokem tradiční Vánoční besídkou. Zájemci v roce 1986 byli na mistrovství světa ve volejbale žen v Plzni, 1998 na muzikálu na ledě v Plzni. V roce 2001 jsme strávily sportovní víkend v Žinkovech, zájemci v roce 2002 aerobik v Poděbradech, tři roky po sobě (2003, 2004 a 2005) Šibřinky v Domažlicích.

Účastnily jsme se Novoročního a Smíšeného mezinárodního turnaje v Domažlicích, Vánočního v Postřekově, nechyběly jsme na turnajích ZRTV v Domažlicích, Sušici a Kralovicích, VŘSR v Horšovském Týně, turnaji smíšených družstev v Rundingu, volejbalovém turnaji ženských družstev v Klatovech.

Sehrály jsme bezpočet přátelských utkání – v Plzni (Škoda Plzeň), Tachově (učitelé), v Žinkovech, Janovicích, Postřekově, Domažlicích, Poběžovicích, Furthu (Fachklinik).

Vítězné série volejbalistů pokračují

Od roku 1986 pořádáme každý rok Velikonoční turnaj v tělocvičně ZŠ Mrákov. Od roku 2003 pořádáme červnový turnaj „Trojiček“ na domácím hřišti. Pořádaly jsme také turnaj „Příchozích“ pro současné i bývalé volejbalisty a turnaj „Veteránů“.

Prožily jsme víkendová soustředění ve Staré Lhotě a v Rabštejně nad Střelou. Nezapomínáme na oslavy svátků a narozenin, kulatých výročí.

Taky se nám výborně daří - (povětšinou ti, co hráli AVL) - domlouvat cyklistické, turistické či jiné aktivity, a není jich málo.

Někteří z nás byli také zapojeni od roku 2000 v okresní amatérské volejbalové lize – Přeboru smíšených družstev (Bělá nad Radbuzou, Kout na Šumavě, Horšovský Týn, Kdyně, Holýšov, Koloveč a Poběžovice), ve které jsme dosáhli na nejvyšší umístění. Ženy – Mirka Franková, Eva Květonová a Majka Kabůrková, muži Josef Kabůrek (organizátor turnajů), Jindřich Franek, Jiří Herlík, Jaroslav Horák, Zdeněk Jadlovský, Robert Olejník a Jaroslav Suchý. Těm, co vydrželo zdraví, chodí s námi každý čtvrtek stále hrát.

Společně zajišťujeme přípravu a úpravu volejbalového hřiště. TJ Sokol Mrákov nás finančně podporuje při nákupu potřebného vybavení a proplácení cestovného a naším sponzorem k zakoupení dresů byl vždy bývalý mrákovský volejbalista pan Václav Pelnář. O našich herních výsledcích a aktivitách podáváme zprávu na Výroční schůzi TJ Sokol Mrákov.

Mrákovský volejbal slaví 40. výročí.Zdroj: archiv M. Kabůrkové

Volejbalové naděje

V roce 1999 se děvčata z mrákovské školy pod vedením Heleny Kohoutové a Petra Pěnkavy zapojila do okresní soutěže mládeže – „Volejbalové naděje“ - ve složení: Adéla Altmanová, sestry Martina a Milena Hánovy, Kristýna Höferlová, Marie Konopová (Tlumačov), Michala Kucalová, Radka Maťková, Barbora Mlynárová a Alena Palovičová.

Přibyla děvčata, která hrála jako následující družstvo „nadějí“: Lucie Forstová, Mirka Franková (Belicová), Veronika Janečková, Veronika Pěnkavová, Jana Pěchotová, Pavlína Pivoňková, Lucie Sladká, Lenka Skřivánková, Veronika Šťastná, Barbora Turková, Lucie Vítková, Markéta Žáková.

Od září 2012 hráči volejbalových nadějí trénovali při ZŠ pod vedením pana Vladimíra Duffka. V sezóně 2018/2019 se aktivně do vedení tréninků zapojily hráčky mrákovského ženského volejbalu: Alena Palovičová, Veronika Šťastná a Lucie Švajnerová a poslední dvě jmenované trénují dosud.

Chlapci a dívky hrají soutěž do 18 let, postupně odchází a noví přichází. Některé dívky zůstávají a hrají okresní přebor DO – Z1.

Volejbalisté bodovali venku naplno. V sobotu hrají doma

Sezonu 2018/2019 hrálo celkem 12 družstev rozdělených do 1., 2. a 3. ligy. Mrákovské družstvo skončilo na 4. místě. Sezonu 2019/2020 hrálo celkem 14 družstev. Mrákovské družstvo skončilo opět na 4. místě. Sezona 2020/2021 se neuskutečnila – pandemie koronaviru. Sezonu 2021/2022 hrálo celkem 10 družstev. Mrákovské družstvo skončilo opět na 4. místě.

Zapojení hráči: Lucie Barnová, Tereza Jarinová, Daniela Johánková, Tereza Kuželíková, Nikola Lacková, Helena Řezníčková, Andrea Šlefrová, Kateřina Tumpachová, Lucie Zvolánková, Tomáš Barna, Jiří Pivoňka, Kristián Váchal, Antonín Wiesner, Lukáš Zvolánek.

Sezonu 2022/23 hrálo 11 družstev. Družstvo Mrákova skončilo na 2.místě pod vedením Lucky Švajnerové a Verči Šťastné. Hráči: Lucie Barnová, Tereza Jarinová, Daniela Johánková, Tereza Kuželíková, Šárka Vísnerová, Jakub Halada, Jan Ladkammer, Erik Mocik, Kristián Váchal, Lukáš Zvolánek.

Autorka: Marie Kabourková

Patnáctá domácí výhra volejbalistů v řadě