Ženy Volejbalu Domažlice hostily Tatran Střešovice B, který v předchozích čtyřech kolech ani jednou nezvítězil. První dva sety byly velice vyrovnané, první zvládl lépe pražský celek, druhý domácí. Ve třetím jasně dominovaly Střešovice a i ve čtvrtém to na začátku vypadalo na jednoznačný průběh v jejich prospěch, když vedly o pět bodů. Střídající domažlické hráčky Julie Vítovcová a Klára Kučerová však pomohly nápor hostů zastavit a díky výbornému servisu domácí hráčky sadu otočily a srovnaly na 2:2. Také tiebreak lépe začaly Střešovice, ale tentokrát ho dotáhly do vítězného konce 15:9 a celkově 3:2.

Druhé utkání začalo dalším vyrovnaným setem, domácí volejbalistky v koncovce stáhly náskok Střešovic a vypracovaly si i setbol, který ale neproměnily. Hostující hráčky toho využily a vyhrály 27:25. Domažlice pak pozměnily sestavu a následující dvě sady vyhrály 25:17 a 25:23. Pražský tým ve čtvrtém setu předvedl vynikající výkon na servisu a vyhrál ho jasně 25:11. Druhý tiebreak byl vyrovnanější než první, ale ani tentokrát domažlické hráčky vítězství neurvaly. Po velkém boji zvítězily Střešovice 15:11 a z Domažlic si tak odvezly čtyři body. Domácí hráčky si připisují do tabulky body dva.

Volejbalisté venku uspěli částečně. V sobotu hrají doma

Volejbalisté vstupovali do utkání s Mnichovým Hradištěm jako vedoucí tým tabulky, ale první set lépe zvládl mladý hostující celek. Pak následovaly dva sety, které měli domácí volejbalisté pod kontrolou a dlouho to vypadalo, že stejný průběh bude mít i čtvrtý. Za stavu 10:16 z pohledu Hradiště ovšem předvedl sérii vynikajících servisů hráč hostující z extraligových Benátek nad Jizerou Matouš Kratochvíl a nastartoval velký obrat na 25:20. Výborný výkon hostů pokračoval i v tiebreaku až do stavu 13:9. Tentokrát přišel velký obrat ze strany domažlických volejbalistů, který dirigovali na útoku Hynek Jelínek a na servisu Martin Kiesenbauer. Po sérii šesti bodů v řadě domácí vyhráli 15:13 a celý zápas 3:2.

Druhé utkání začali Domažličtí přesvědčivě a šli do vedení 25:17. I další set začali dobře, ale několika chybami a nedůslednostmi nechali hosty se rozehrát. Ti toho využili a vyhráli druhý (26:24) i třetí set (25:21). Čtvrtý set Domažlice celou dobu vedly, ale výborně hrající mladíky z Mnichova Hradiště nakonec udolaly až v koncovce 26:24. A tak i čtvrtý zápas dne dospěl do tiebreaku. Ten už si zkušenější domažličtí volejbalisté ohlídali a zvládli i třetí tiebreak letošní sezony. Po výhře 15:9 a 3:2 si připisují čtyři body a dále drží první místo druhé ligy. Pokud započítáme i minulou sezonu, jedná se o devátou domácí výhru mužů Volejbalu Domažlice v řadě.

Volejbal Domažlice si připsal čtyři vítězství. O víkendu hraje mládež

Druhé ligy pokračují v sobotu 5. listopadu, kdy ženy hrají na půdě VSK ČVUT Praha a muži v České Lípě. Doma se oba celky představí v sobotu 12. listopadu, kdy ženy hostí Volejbal Plzeň B (v 9 a 13 hodin) a muži SK Prosek Praha (v 11 a 15 hodin).

V neděli hrál první domácí zápasy ženský B tým v krajském přeboru. Nově složený domažlický celek na hostující tým SK Volejbal Klatovy B nestačil a prohrál dvakrát 0:3.

Volejbalisté i volejbalistky Domažlic hrají doma

Autor: Ondřej Kupilík