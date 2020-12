Letos by byla bez šancí, protože před závodem ve Valencii (první víkend v prosinci) jí chybělo do olympijského limitu sedm a půl minuty. Ve Španělsku si Joglová vylepšila osobní rekord v maratonu o pět a půl minuty. Časem 2:31:29 se zařadila na třetí místo historických českých tabulek, výkonnostní požadavek pro účast na OH v Tokiu je stanovený na 2:29:30. „Nemůžu říct, že jsem nespokojená, ale k úplné euforii chybí splnění limitu,“ přiznala Joglová po závodu pro web Českého atletického svazu.

Marcela Joglová startovala na mistrovství světa 2018 v Kataru, kde doběhla na velmi solidním 20. místě.

Není proto divu, že se netají olympijskými ambicemi. „Jsem šťastná, jak jsem si zlepšila osobák. Teď už věřím, že to na jaře klapne,“ hlásila směrem k Tokiu.

„Limit mě samozřejmě mrzí, ale stále jsem ve hře a jsem mnohem blíž,“ radovala se vytrvalkyně a složila poklonu svému vodiči z Valencie. „Musím mu moc poděkovat, odvedl perfektní práci,“ řekla Marcela Joglová na adresu Davida Vaše.

To plavkyně plzeňské Slávie VŠ Kristýna Horská má olympijskou nominaci v kapse, protože limit do Tokia splnila v závodu 200 metrů prsa na konci listopadu při mezinárodním mítinku v Taškentu. „Jsem strašně ráda, že se mi to povedlo. Na olympiádu se hrozně moc těším, pokud tedy bude. I proto, že jsem se kvalifikovala už do Ria 2016, ale nejela jsem. O to víc jsem si přála dostat se do Tokia,“ uvedla Horská pro web Českého plaveckého svazu.

A kdo ví, jestli by se Horská kvalifikovala na olympiádu v Tokiu, pokud by byla v původním termínu. Kvůli koronavirové pandemii byly zrušeny jarní závody…

V klidu jsou sportovní střelci Dukly Plzeň Filip Nepejchal, Petr Nymburský a Nikola Šarounová (dříve Mazurová). Účast v Tokiu si zajistili s předstihem minulý rok. Na jaře ovšem nebylo úplně tak jasné, jestli budou získané kvótaplacy platit. „Naštěstí platí. Olympiáda byla odložena, ale kvalifikační místo mně zůstalo. Pokud by vyhlásili novou olympijskou kvalifikaci, nebyli by schopní za tak krátkou dobu rozdat tolik míst. Takže to Mezinárodní střelecká federace nechala tak, jak to je,“ kvitovala Nikola Šarounová.

Na start střeleckých závodů netrpělivě čekají jejich kluboví kolegové Jindřich Dubový, Tomáš Těhan nebo Anna Dědová. Ti nejsou bez šancí na splnění limitu a získání zbývajících kvótaplaců, ale potřebují k tomu závody.