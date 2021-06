Nejvýraznější změnou oproti loňské a nutno podotknout, že úspěšné premiéře, bude místo konání.

Zatímco před rokem se urputné bitvy konaly na hřišti v Koutu na Šumavě, letos se o prestižní triumf bude bojovat v útulném areálu v Únějovicích, kde domácí zápasy ve světě velkého fotbalu jinak hraje rezerva TJ Slavoj Koloveč (III. třída).

Letos se Soccer Cup nebude hrát v Koutu na Šumavě, ale v Únějovicích. Proč jste se rozhodl pro tuto změnu?

Vloni jsme měli na turnaji vlastní tým, za který hrál také Miloslav Duchoň, jenž v prosinci oslavil čtyřicítku a je předsedou Slavoje Koloveč. Už před rokem jsme se tedy předběžně naťukli, že bychom další ročník uskutečnili v Kolovči. Jenže tam to nakonec nešlo, takže jsme zvolili areál v Únějovicích, kde hraje béčko Slavoje.

Premiérový ročník se uskutečnil s podtitulem Fotbal pro život. Hlavním cílem bylo užít si příjemný den s oblíbeným sportem, ale také vybrat co největší částku na pomoc malé holčičce, tehdy čtyřleté Sofince z Chotiměře, která bojuje s těžkým poškozením mozku. Bude mít i letošní ročník charitativní nádech?

Určitě jsem chtěl letos v tomto směru pokračovat. Dlouho jsem ale přemýšlel, jak to udělat. Budeme vybírat dobrovolné vstupné, z jehož výší pak mohu v uvozovkách naložit, jak chci. Chtěl bych se předběžně spojit s primářkou dětského oddělení Nemocnice ve Stodě a nabídnout jí malou pomoc. Chtěl bych přispět třeba na novou televizi pro děti, hračky, nebo na něco jiného, co je v nemocnici potřeba. Věřím, že něco na turnaji vybereme a znovu pomůžeme.

Kolik bude na turnaji vlastně účastníků?

Rád bych, aby se turnaje zúčastnilo dvanáct týmů, ale vůbec teď netuším, kolik jich nakonec bude. Spousta lidí plánuje na tento termín dovolenou, fotbalisté zahajují přípravu, hrají přátelské zápasy. Momentálně máme pět přihlášených týmů a účast dalších tří mančaftů je z větší části jen formalitou. Uvidíme, jak to nakonec bude.

Vloni se na turnaji objevil například odchovanec Jiskry Domažlice a fotbalista olomoucké Sigmy Martin Sladký. Bude k vidění nějaká taková persona i letos?

Máme potvrzený tým z hanspaulské ligy. V Únějovicích se představí také bývalí dorostenci z Plzně, nebo Rokycan. Tým by měli postavit i krajští a divizní rozhodčí. Zájem má také Michal Štrajt, futsalista Interobalu Plzeň. Ale účast jeho týmu bude záviset na tom, kdy začnou futsalisté Plzně přípravu na nový ročník. Necháme se překvapit. Můj tip je, že by na turnaji mohlo být osm až deset družstev.

Startovné na turnaj pro jeden tým činí 1500 Kč. Jaký servis je v ceně startovného?

Ze startovného se samozřejmě platí celkový servis na pořádaní takového turnaje. Týmy mají garantováno minimálně pět až šest utkání. Při příjezdu dostanou občerstvení, nějaké vody a limonády…

Máte pro nejlepší týmy připravené ceny? Na co se fotbalisté mohou těšit? Co by je mohlo mimo fotbalové výhry ještě motivovat?

Nejlepší tři celky dostanou pohár a medaile, které vypaluje jedna firma ze Staňkova a vypadají vážně moc hezky. Zapomenout nechci ani na individuální výkony. Cenu tak dostane také nejlepší hráč, střelec a gólman.

Nebojíte se pořádaní takového turnaje, když covid ze světa ještě úplně nevymizel, i když se situace v Česku výrazně zlepšila?

Aktuální situace je taková, že jsou hromadné akce za nějakých podmínek povolené. Každopádně každý tým dostane pravidla a každý hráč sám odpovídá za to, že byl v posledních 72 hodinách negativně testovaný, covid už prodělal, nebo se nechal očkovat. Pevně věřím, že všichni budou zodpovědní a žádný problém v tomhle nenastane.

Soccer Cup 2021

Na turnaj v malé kopané, který se uskuteční v sobotu 3. července ve fotbalovém areálu v Únějovicích na Domažlicku, je možné se přihlásit až do 16. června, a to na e-mailovou adresu soccer-cup@seznam.cz. Bližší informace o celé akci najdete na facebookových stránkách s názvem Soccer Cup, nebo je dostanete přímo o organizátora letního turnaje Jana Zavadila na telefonním čísle 607 259 970.