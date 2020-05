Druhou dobrou to, že se tak podaří odjet i letošní sezonu čím dál tím populárnějšího seriálu Chodský čakan. Špatnou zprávou je fakt, že se zatím pojede bez jedné z nejatraktivnějších divizí stock-car, kterou vždy zaplnily desítky startujících převážně ze sousedního Německa.

„Nedá se nic dělat, zatím situace na hranicích neumožňuje bavorským amatérským závodníkům vyjíždět na podniky do zahraničí, tedy ani k nám na Chodský čakan,“ lituje prozatímní ztráty vždy početné ekipy startujících předseda Motorsportklubu AMK Domažlice a ředitel Chodského čakanu Jiří Stieber.

Pravdou je, že Němci vždy měli dominantní zastoupení v této atraktivní divizi, plné nelítostných osobních soubojů a vzájemných karambolů orámovaných závodních speciálů. Pravidla v ní byla benevolentnější než v ostatních třídách a diváci se na ni těšili jako na bonbónek celých závodů. I tak ale bude opět v areálu v průmyslové části okresního města na co koukat.

„První závod Chodského čakanu 2020 uspořádáme v neděli 31. května,“ zní nejdůležitější očekávaná informace od organizačního šéfa, který přidává i další podrobnosti: „V tom termínu už se budou moci konat sportovní akce s účastí tří set osob, a do toho se vejdeme. Pořadatelů je při závodech kolem dvacítky, a pokud budeme počítat jednoho jezdce a jednoho mechanika na závodní auto, tak to s rezervou vychází.“

Stieber samozřejmě lituje dočasné neúčasti zahraničních závodníků a s tím spojené nutnosti omezení atraktivní skupiny stock-car. „Minimálně v úvodních dvou podnicích Chodského čakanu nebude tato divize vůbec vypsána. A bohužel jsme v reakci na rozhodnutí příslušného svazu v Bavorsku nuceni zrušit i samostatné dvoudenní závody stock-car, které byly plánovány do tohoto jejich kalendáře a na které si němečtí organizátoři pronajímali naši trať. Plánovány původně byly na červen a červenec.“

Zrušeny dosud byly i dva z osmi naplánovaných závodů ´klasického´ Chodského čakanu koncem dubna a 10. května. Ten třetí v pořadí už se uskuteční jako zahajovací a se zbývajícími pěti by tak měla být letošní sezona šestikolová. Končit by měla podle plánu 27. září. Kromě stock-car se všechny další divize odjedou bez omezení a navíc pořadatelé připravili zajímavou novinku. „Vypisujeme pohár pro dvojice jezdec a jeho mechanik. Uvidíme, jaký o to bude zájem, ale věříme, že každý mechanik se také rád sveze v závodním autě a mohou to být zajímavé souboje,“ s úsměvem komentuje nový počin Jiří Stieber.