Původně měl v plánu absolvovat koncem května dvanáctihodinový chodecký závod v pražské Stromovce. Z důvodu koronavirové pandemie však byla tato akce pro běžce i chodce zrušena.

Během své běžecké kariéry absolvoval Martin Frei například pražský půlmaraton v roce 2012 (na startu uprostřed v oranžovém dresu). | Foto: Foto: archiv Martina Freie.

Nebyl by to ale Martin Frei, aby pro sebe nevymyslel jiné plnohodnotné řešení. Letos čtyřiatřicetiletý bývalý běžecký reprezentant České republiky v závodech do vrchu, účastník světových i evropských šampionátů a držitel několika běžeckých českých titulů, si prostě připravil vlastní závod.