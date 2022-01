Na červnovém mítinku v Nýřanech hodila kladivem osobní rekord 58,20 metru. Fazonu potvrdila o týden později na mistrovství republiky zlatou medailí v hodu kladivem (57,44 metru).

Jenže šampionát v Kladně se v patnáctičlenné kvalifikaci pro domažlickou favoritku nevyvíjel dobře. První hod měřil 49,86 metru a druhý i třetí pokus byl neplatný. Do osmičlenného finále postoupila ze sedmého místa s náskokem 36 centimetrů na první nepostupovou příčku. „Začátek závodu byl na mě docela dost stresový, protože po těch neúspěšných pokusech jsem docela panikařila. Když jsem ve čtvrtém pokusu hodila přes 57 metrů a dostala jsem se do vedení, tak jsem si oddechla. Na mistrovství republiky jsem totiž odjížděla s medailovými ambicemi,“ svěřila se Simona Kuboušková.

O prázdninách vyhrála mistrovství Plzeňského, Karlovarského a Jihočeského kraje výkonem 55,99 m.

Talentovaná atletka Domažlic reprezentovala Česko na dorosteneckém mezistátním utkání ČR-Maďarsko-Polsko-Slovensko, na němž v sektoru kladivářek skončila na 6. místě (46,03 m).

Kuboušková je třetí v anketě Atlet roku 2021 Plzeňského kraje

„Myslím si, že sezona byla dost dobrá, jen mi hodně mrzelo nepovedené mezistátní utkání, které jsem mohla zvládnout o dost lépe. Ale už před ním mi to moc nešlo v trénincích,“ přiznala kladivářka a příležitostně i koulařka AC Domažlice.

„Teď už hlavně trénuji kladivo a koule je jen doplňkovou disciplínou, která už pro mě nemá velkou váhu. Zatím ještě nevím, jestli se zúčastním halové sezony v kouli,“ dodala Kuboušková.

Od této sezony se posunez dorostenecké do juniorské kategorie. Na rozdíl od dorostenek nehází juniorky tříkilovým, ale už čtyřkilovým kladivem. „Už o prázdninách jsem sem tam trénovala se čtyřkou a ze začátku to byl docela záběr, ale teď už váhový rozdíl necítím. Když jsem začínala s těžším kladivem, hodila jsem kolem 45 metrů. Od té doby jsme to neměřili, ale doufám, že až přejdu z posilovny ven na házení, tak kladivo poletí mnohem dál,“ věří reprezentační atletka.

Svěřenkyně trenéra Jana Ledviny by se ráda na letošním mistrovství ČR juniorek na dráze umístila mezi nejlepší trojicí kladivářek.

