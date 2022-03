Petřínská štafeta se celou dobu držela na třetí příčce a díky finiši Zavadilové se dotahovala na Škodovku. „Už jim docházely síly, ale nestačilo nám to. Musíme si to nechat na příští rok,“ usmála se atletka.

V individuálních závodech jí těsně utekly postupy do finále. Na čtyřstovce o jedno místo, přičemž byla lepší než postupující Dorota Skřivanová ze třetího rozběhu.

„Hodně mě to mrzí, protože do Ostravy jsem jela s hlavním cílem vylepšit si osobní rekord a postoupit do finále. V rozběhu jsem běžela s Terkou Petržilkovou, takže jsem věděla, že přímým postupem to nepůjde. Soustředila jsem se na čas, a proto jsem se držela Terky. Myslela jsem si, že poběží výrazně rychleji. Předpokládala jsem, že když doběhnu za ní, musí to stačit na finále, ale běželo se hodně pomalu a čas na finále nestačil. Bylo to pro mě velké zklamání, hlavně ten čas. Ale už se nedá nic dělat,“ okomentovala čtvrtku Lucie Zavadilová.

Petřínská atletka Zavadilová zaběhla limit na juniorské mistrovství Evropy

Ve sprintu na 200 metrů překonala osobní rekord časem 24,87 vteřin, ale finálový postup mladé atletce nevyšel o nicotné dvě setiny.

„Dvoustovka byla super, s ní jsem byla moc spokojená. Neplánovala jsem ji běžet, ale nepostoupila jsem do finále čtyřstovky, tak jsem se rozhodla jinak. Na dvoustovku jsem se ani individuálně nepřipravovala. Čas pod 25 sekund byl super, protože letos v hale mi dvoustovka moc nevycházela. I když rychlost byla, ale nešla mi běžecky,“ prohlásila.

Konec v rozběhu republikového šampionátu ji mrzel. „Měla jsem špatnou startovní reakci. Pokud by se mi povedl start, možná by finále klaplo. Ale s dvoustovkou jsem spokojená i tak,“ dodala atletka.

Halová sezona je minulostí, a tak se čtvrtkařka Petřína už soustředí na tu pod širým nebem. „Hlavně na čtvrtku, dvoustovka bude v přípravě pouze doplňkově. Na mistrovství republiky bych chtěla postoupit do finále,“ přeje si Lucie Zavadilová.