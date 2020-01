To neřádí redakční šotek, je to jen výsledek úterního modelového zápasu zmíněného týmu rozděleného na dvě poloviny.

Jiskra (bílí) – Jiskra (modří) 7:1 (5:1)

Trenérskému triumvirátu Vaigl, Dobrý, Míčka chyběli z ´jarního´ kádru pouze kapitán Petr Mužík a jedna z posil Robin Hranáč.

Jednička na brankářském postu Lukáš Brych se postavil mezi tři tyče modrých, zatímco na druhé straně vypomohl ´bílému baletu´ gólman B-týmu Lukáš Červený.

„Byl to trénink, nic to neřeší, takže je úplně jedno, že jsme vyhráli 7:1. Jsme v kondičním období, takže si myslím, že to svůj účel splnilo a aspoň jsme hráli na hřišti a neběhali někde na oválu, kde nás to taky určitě ještě čeká,“ svěřil se po skončení utkání útočník Daniel Černý.

Branky: Skopový 2, Pavlík, Brabec, Uzlík, Kraml, Kropáček – Bauer.

Bílí: Červený – Buršík, Matas, Teršl, Mlynařík – Brabec, Pavlík, Uzlík, Kraml – Kropáček, D. Černý.

Modří: Brych – Hrubý, Banzuzzi, Bauer, Rychnovský – Plecitý, Kuhajda, Došlý, – Dvořák, Christiner.

Střídali: Vlček a Skopový.

Autor: Robert Babor, Jiří Pojar.