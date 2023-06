Velká cena Domažlic byla čtvrtým závodem letošního AC Heating Cupu.

Velká cena Domažlic byla čtvrtým závodem AC Heating Cupu. | Foto: AHC/Pavel Křikava

Velkou cenou Domažlic pokračoval letošní AC Heating Cup, Pohár Plzeňského kraje horských a gravel kol.

Čtvrtý díl regionální série pořádali organizátoři z domažlického Velosportu. Na tratích v lesoparku Škarman se závodilo jen den po cyklomaratonu Král Šumavy, ale na zápalu účastníků to neubralo.

Nejlepší trio závodu BCO (zleva) Miroslav Kobes, Petr Toman a Libor Morgenstein.Zdroj: AHC/Pavel Křikava

Potvrzením je výkon Miroslava Kobese z pořádajícího klubu. Dvaapadesátiletý borec z Trhanova ovládl suverénně závod v Big-céčku (BCO) Masters, přitom zajel celkově druhý čas (1:28:06 hod.) a předtím na Králi vyhrál ve své kategorii závod na střední trati (75 km).

Nejrychlejší v domažlickém BCO na šest okruhů byl Petr Toman (Lapierre Radek Váchal, 1:26:09), vítěz kategorie do 34 let a rovněž účastník Krále. Absolutně třetí skončil premiant mezi jezdci 35 až 49 let tachovský Libor Morgenstein (Kola Pakandl, 1:28:09).

Ze souboje dvou žen na startu BCO vyšla lépe Magda Černá (Loko Rakovník, 1:39:53) před Alenou Rumanovou (Plzeň v žíle, 1:43:26).

Ve slabě obsazeném klání na gravel kolech slavili Karel Vlk (CK Kramolín) a Martina Rybářová (Loko Rakovník).

Přece jen nabitější konkurence se sešla na tratích klasického cross country.

V závodě mužů nad 19 let triumfoval Viktor Stošek (Bikeaction – Rocky Mountain Team, 1:08:19) s náskokem před Lukášem Pospíšilem (Author Team Stupno) a Pavlem Cinterhofem (Kola Pakandl).

Vítěz Viktor Stošek.Zdroj: AHC/Pavel Křikava

Snadné vítězství si připsala Kateřina Vaverková (TJ Copr Přeštice, jediná žena na startu, stejně jako v juniorkách Nikola Kubíková (Akademie cyklistických sportů).

To mezi juniory se strhl boj. Na pódium nakonec stoupali hned dva jezdci stupenského Author Teamu – vítěz Jakub Šmíd (55:51 min.) a třetí Ondřej Sommr (1:00:25). Druhý byl Lukáš Krýsl (Bike Pro Racing, 56:55).

Šestnáctiletý Šmíd si přitom den předtím střihl Krále, na trati 45 km byl nejrychlejším juniorem a v Domažlicích slavil znovu. „Dva závody po sobě daly zabrat. Krále jsem v nohou cítil ještě při rozjíždění, pak už to šlo a bylo z toho vítězství,“ uvedl rodák z Plzně, student tamní strojní průmyslovky.

Mezi juniory závodí Šmíd prvním rokem, ale nedávno byl desátý v Českém poháru na Zadově, když z domácích bikerů skončil sedmý.

Velká cena Domažlic nabídla závody ve 23 kategoriích od nejmenších dětí po veterány. Další díl seriálu se koná 17. června v Klatovech.

Krále Šumavy zahalil smutek, na trati zkolaboval jezdec a následně zemřel

Více na pal-mtb.cz.