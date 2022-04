Lukáš Kobes dojel druhý v kategorii elite (1988 – 2003) za Robertem Hulou z Kolína. Biker týmu GAPP System – KOLOFIX MTB Racing Team ztratil na Hulu pouhých šest vteřin.

„Tento závod jsem vzal spíš tréninkově kvůli Českému poháru, který bude příští týden (23. – 24. dubna, pozn. aut.) tady ve Městě Touškov. Ze závodu nemám úplně ideální pocity, ale musím se radovat z maličkostí, protože to bylo opět o trochu lepší než při závodě Českého poháru v Brně. I když to nebylo ideální, jsem spokojený, protože jsem se posunul dopředu. Uvidíme, jak to bude vypadat příští týden,“ řekl ve videu na svém facebooku Lukáš Kobes.

