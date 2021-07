Minulý víkend v Bedřichově dojel do cíle Lukáš Kobes (GAPP System - KOLOFIX MTB Racing Team) jako čtvrtý. „S umístěním jsem spokojený, protože se mi podařilo splnit jeden cíl, který jsem si dal pro tuto sezonu, což bylo stoupnout si minimálně na rozšířené pódium,“ řekl Kobes.

V cíli byl zpočátku lehce zklamaný, že neudržel bronzovou příčku. „Jako třetí jsem jel dlouho. Teď už ale hodnotím pohár v Bedřichově kladně, protože se mi povedl nejlepší výsledek, který jsem zajel v Českém poháru,“ dodal Lukáš Kobes.

V prvním klání Českého poháru bikerů na Zadově skončil šestý, ve druhém závodě v Brně se také vešel do první desítky.

Po třech závodech domácího poháru je na průběžném čtvrtém místě. „Pokud bych byl na konci sezony do pátého místa, bylo by to super,“ vyslovil cíl pětadvacetiletý biker.

To ve Světovém poháru má skromnější cíle. „V Leogangu se mi závod příliš nepovedl a skončil jsem 71., takže do Francie jedu s cílem vylepšit výsledek. Pokud by to bylo umístění kolem padesátky, tak bych byl spokojený,“ uvedl Kobes.

První dva závody Světového poháru horských kol v německém Albstadtu a v Novém Městě vynechal kvůli onemocnění covid-19. „Takže jsem nechtěl nic uspěchat. Tým mně dal volnou ruku a nevytvářel na mě nátlak, abych nic neuspěchal,“ vysvětlil Lukáš Kobes.

Po nedělním závodě v Les Gets by měl odjet na soustředění do švýcarského Svatého Mořice.