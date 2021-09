Pětadvacetiletý Čech závodil v kategorii muži elite (25,96 km) na šest okruhů a na vítěze Nina Schurtera ze Švýcarska ztratil 9:07 minut.

„Vylepšení loňského výsledku o jednu příčku, i to se počítá! Nicméně mám teď v sobě mix pocitů a nevím, jestli jsem smutný a naštvaný, nebo spokojený s cíli, které jsem si do závodu dal a které se mi podařilo splnit. Nevadí, protože pár závodů ještě mám před sebou, tak uvidíme, co ze sebe ještě dokážu vymáčknout,“ napsal Lukáš Kobes na své facebookové stránky.