Tak se blíží podzim a s ním pořádná porce závodních příležitostí přespolních běhů na Chodsku. Po červnovo-červencové vlně, kdy proběhlo během měsíce pět akcí (Běh na Čerchov, Horem dolem Chospílem, Běh Škarmanem, Běh osvobození – Díly a Běh Haltravou) udělal 21. srpna předěl mezi první a druhou částí sezony Panevropský půlmaraton.

Podčerchovský kros (ročník 2019). | Foto: Foto: Miroslav Benda

A nyní je na programu zářijová vlna. Začala Podčerchovským krosem v neděli 5. září v Chodově na Babí hoře, následuje 11. září Běh Koutem. Zpozornět by mělii zástupci dětských a mládežnických kategorií, protože jim přibyl nový závod do termínovky Běžce Chodska Junior. Tím je v pátek 17. září závod v rámci mítinku Hvězdné Házení. Následně hned v sobotu 18. září se pokračuje Memoriálem Matěje Mauera v Caparticích. Zářijové běžecké seance zakončí z jarní části sezony přeložený Běh Zelenovským údolím, který se uskuteční v sobotu 25. září. Bude toho hodně, ale vždyť se loni skoro nezávodilo. Organizátoři všech závodů na Chodsku se těší na hojnou účast běžců. Ze seriálu Hrbáček Běžec Chodska by mělo do konce roku proběhnout ještě osm akcí, v seriálu Junior Běžec Chodska pak sedm. Všechny rychlonožky věří, že tomu tak opravdu bude a zbytek sezony proběhne bez zbytečných odkladů.