Postřekov – Snad v každé okresní vesnici proběhla počátkem listopadu klasická „dokopná“ na oslavu zakončení podzimní části fotbalových soutěží. To v Postřekově o uplynulé sezoně debatovali běžci. „Doběhná“ proběhla v sále Hotelu U Nádraží, kde se uskutečnilo slavnostní vyhlášení seriálu závodů Hrbáček Běžec Chodska.

Krásně vyzdobený sál se postupně zaplnil a zhruba v 19 hodin se mikrofonu ujala místní sportovní ikona Kateřina Razýmová, která si před odjezdem do Skandinávie, střihla roli moderátorky. Té se zhostila velice zdatně a dekorované často bavilai trápila svými otázkami.

Jako první slova díků mířila k hlavnímu partnerovi seriálu firmě Hrbáček, obci Postřekov za poskytnuté prostory, květinářství Ellflorist a pořadatelům jednotlivých závodů. Již podeváté se hlavní organizační role ujala rodina Berouškových se svými kolegy, kteří jako první vystoupali na pódium. Ondřej Váchal se po celý rok staráo propagaci seriálu v médiích i na sociálních sítích, Radek Veselý zastřešuje chod webových stránek a aktualizaci průběžného pořadí obstarává Vítězslav Fronk. Velkou obětavost během celého roku prokázala rodina Bendových, kde především duo Míra a Kristina pořizuje exkluzivní fotografie ze závodního prostředí.

Znovuobnovený Běh Haltravou, neuskutečněnou Capartickou osmu, jednu z nejaktivnější kategorii v podání „matek“ aneb žen nad 35 let, tristní účast jejich mladších kolegyň a hojnou účast mužů v kategorii nad 40 let. V ní se objevili dva nezmaři roku Pavel Majer a Josef Klufa, kteří si připsali start ve všech 16 podnicích. „Když je čas, tak co jiného o víkendu dělat,“ odpověděl na otázku Razýmové o závodnické nezdolnosti druhý jmenovaný. To vše přinesl běžecký kolotoč.

KATEGORIE ZKUŠENÝCH

Jako první si chvilku slávy užili muži nad 70 let, když první místo obsadil František Mãrz ze Sokola Kout na Šumavě před Bohumilem Valtrem z Domu seniorů Kdyně. V této věkové sortě nejde o výkony a bodové zisky, ale o tu radost z pohybu, vytrvalost a vůli, kterou oba borci ve svých 76 respektive 78 letech předvádějí.

Zrušená Capartická osma mohla v kategorii mužů nad 60 let zamotat pořadím, ale nakonec si po zásluze za devět vítězství při devíti startech a ziskem 135 bodů pro obhajobu loňského triumfu doběhl Alois Šatra z Tatranu Velké Hydčice, o patnáct bodů méně posbíral Petr Hojda z Klenčí pod Čerchovem a pro cenu za třetí místo dorazil bavič a bezpochyby největší tanečník večera Karel Fait z AGP Domažlice. Ten si vyběhal 109 bodů, což mu stačilo i na starostu Města Domažlice Zdeňka Nováka, i reprezentanta Velosportu Domažlice Václava Dufka, který uzavřel elitní pětici.

Od čtyřicítky daleko, do běžeckého důchodu ještě dál? Proč je těch běžců v kategorii nad 50 let tak málo? I takové otázky mohly vyvstat při pohledu na pouhou čtveřici oceněných. Vítězem se jako loni stal suverénní Ivan David ze Stříbra. Deset cest na Chodsko proměnil v deset triumfů. Souboj dvou kamarádů a vyznavačů běžeckého lyžování o stříbrnou pozici skončil nejtěsnějším možným rozdílem. Oba totiž posbírali shodně 93 bodů, ve prospěch domácího Pavla Berouška před reprezentantem LK Tatranu Chodov Martinem Váchalem rozhodl vyšší počet startů. Na pódiu to byl samý úsměv od ucha k uchu. Stejně tomu bylo i při příchodu „bramborového“ Petra Kuželky z Postřekova.

NABITÍ CŤYŘICÁTNÍCI

Na chabě obsazenou kategorii si rozhodně nemohli stěžovat aktéři u mužů nad 40 let. Hned třináct z nich jich absolvovalo deset a více závodů, tím pádem zdvojnásobili účastnické body. Roli favorita potvrdil Norbert Švarc, který vydoloval celkem 183 bodů a o 32 bodů předčil oddílového kolegu Víťu Fronka. Manko na vedoucí dvojici domažlických Mílařů marně stahoval Pavel Majer z Domažlic. Víťu dokonce třikrát porazil, ale i tak si převzal cenu za třetí místo.

Nováček v kategorii Martin Sokol se uvedl celkovým čtvrtým místem a o bod předčil Radka Petráska. Na úspěšné minulé časy zavzpomínal navrátilec do seriálu Karel Strnad, zaujímající šestou pozici. Za sedmé místo vyzvala Razýmová již podruhé během večera na pódium Josefa Klufu a vyhlašovanou osmičku doplnil Petr Hammerle. Skvělá práce.

AKTIVNÍ MATKY

Slova chvály putovaly ik vyzrálejším ženám, mezi kterými v posledních letech zájem o běhání na Chodsku výrazně stoupá. Tou nejúspěšnější se stala Anna Fronková z Mílařů Domažlice, která chyběla pouze na Panevropském půlmaratonu a přemožitelku našla ve dvou případech. Kdyby se vyhlašoval objev sezony, určitě by se v ženské kategorii do finálového kola probojovala druhá v kategorii žen nad 35 let Marta Kobanová (Mílaři Domažlice) a třetí Zdeňka Lebová z Postřekova. Obě běhají teprve krátce a už se začaly prosazovat mezi elitu.

Lebová v závěrečném závodě při Běhu na Koráb dokonce zvítězila a Fronkové poslala před další sezonou dostatečné varování, že se s ní musí počítat.

Aby těch „dívčin“ z Postřekova nebylo na pódium málo, vyběhla si pro ocenění za čtvrté místo další domácí hvězda Veronika Poláková.

U mladších žen splnilo minimální počet pěti startů pouze elitní trio. Pro obhajobu vítězství si tak s přehledem dokráčela Jana Brantlová z Velosportu Domažlice, které k triumfu stačilo z deseti závodů vyhrát čtyři. Vedle vítězky měla právo si za celoroční výsledky stoupnout Natálie Bartošová z Horšovského Týna. Bronzová příčka u Barbory Volfíkové (Mílaři Domažlice), věkem ještě juniorky, je jistě pěkným výsledkem a motivací do další práce.

MUŽSKÁ ELITA

Už někdy od poloviny roku bylo zřejmé, že Jiřímu Vojákovi (Mílaři Domažlice) těžko někdo zabrání v cestě za celkovým desátým triumfem. Při 16 startech zapsal 200 bodů. Větší zhodnocení jeho sezony a dalších plánů připravujeme do jiného vydání Deníku.

Fotoknížku a triko s chodským motivem, stejně jako většina oceněných obdržel „lesní muž“ Ondřej Teska, který si druhé místo po celý rok hlídal a vyběhal ho za deset závodů se ziskem 118 bodů. Až do podzimních běžeckých bojů byla otevřená bitva o bronz. Ten vybojoval Ondřej Váchal (Mílaři D.), když v přímých soubojích v Chodově a Caparticích předčil hlavní konkurenty Filipa Cenefelse a Jana Macha. Dráhový atlet se poprvé prosadil na celkové pódium se ziskem 87 bodů v 9 závodech.

Jen bod dělil jeho oddílového parťáka Cenefelse od čtvrtého Macha z Teplic nad Metují. „Náplava“ z východu Čech nyní žije na Chodsku a v kategorii mužů byl jednoznačným objevem roku. Šesté místo obsadil Václav Bouberle z recesistického oddílu Run Bike Beer před Tomášem Peteříkem z AT Dian. „Zkratka AT znamená atletická trenérka, což je moje žena Diana,“ rozesmál celý sál při dotazu Razýmové na vysvětlení oddílové příslušnosti Peteřík. Osmé místo patřilo Víťovi Fronkovi mladšímu. Je hotovo. Uvidíme se na Novoročním běhu.