V době rozstřílené termínovky prestižního seriálu Běžec Chodska rozjela čtveřice Jan Mach, Ondřej Teska, Ondřej Váchal a Radek Veselý tuto sérii již počátkem dubna.

Nejdříve spřádali plány prostřednictvím mailové komunikace, následně při společných výbězích. Žel bohu, Radka Veselého zastavilo zranění, a tak v novém běžeckém seriálu tak aktivní nebyl.

Zbylá trojice si vzorně rozdělila práci – Váchal se staral o propagaci na sociálních sítích a v tisku, Mach měl na starosti správu webových stránek a Teska se vžil do role grafického mastera projektu a zařídil hlavní pravidla soutěže. Všichni pak společně řešili uznávání běžci natrasovaných závodů. Prostě vznikl záslužný seriál, v němž si běžci pomáhají, diskutují, motivují se a hecují navzájem. I když v tu chvíli nejsou ve stejný čas na startovní čáře. Funguje to totiž tak, že závodník si kdykoliv, když má chuť ´něco si zaběhnout´, vybere kterýkoliv v tu dobu ´otevřený´ segment (pořadateli uznaná trasa, kterou vytýčil některý z běžců a nahlásil ji do seriálu BCHS – pozn. aut.) a absolvovaný čas nahraje do příslušné databáze přes běžeckou aplikaci Strava.

A zdá se, že nic nenasvědčuje tomu, že by měl seriál Běžci Chodska sobě jepičí život, a tak se můžeme těšit na virtuální bitvy i letos.

Více mužů než žen

V období od 1. dubna do 31. prosince 2020, kdy bylo možné absolvovat jednotlivé segmenty, se do alespoň jednoho závodu zapojilo 24 rychlonožek. Plným počtem startů se může pochlubit hned šestice závodníků. Vítěz seriálu Ondřej Váchal, na stříbrné pozici dokončivší Pavel Majer, Roman Kalous, Petr Hammerle, jeho žena Petra Hammerlová a také Pavlína Timurová. Dalších pět borců si připsalo absenci pouze u jednoho závodu, kde hlavní nepřekonatelnou výzvou zůstal Babylonský pulmaraton. Více jak polovina zaregistrovaných závodníků vyrazila na deset a více štací. Je tak nad slunce jasné, že v časech obvyklých lockdownů nikoho extra nebavilo běhat jen na stále známých trasách a tréninkové martyrium si běžci rádi zpestřili výletem do dosud neprobádaných terénů. A že jich na Chodsku je nespočet.

Mužů se zapojilo celkem třináct, žen jedenáct.

Seriál měl prvoplánově končit k poslednímu říjnu 2020, ale organizátoři se vzhledem k podzimnímu odvolávání ´face to face´ závodů rozhodli k prodloužení až do konce roku. „Toho využil třeba Roman Kalous, který si během posledních dvou měsíců loňského roku našel čas hned na dvanáct akcí, jen Běh okolo Zámečku přes Dmout absolvoval už 12. října. Když má člověk dobrou organizaci času, tak se dá stihnout všechno,“ všiml si jeden ze zakladatelů BCHS Ondřej Váchal.

„To opačnou starost měla rodinka Hammerlů. Dle zaznamených aktivit to vypadá tak, že doma na svých počítačích či mobilních telefonech mačkali tlačítko F5, čekali na novou trasu a hned jak to bylo možné, vyrazili do terénu. Získávali tak čas na další pokusy a více možností posunout své osobní rekordy na jednotlivých trasách. Vzorový příklad jak chytit šanci za pačesy,“ doplnil s úsměvem.

Statistiky závodů

Na třinácti natrasovaných podnicích se podílelo osm trasérů. Nejaktivnější byl Jan Mach, který připravil dvě trasy v Horšovském Týně (Do parku v park a Téměřskoropětka oborou) a jednu v blízkém okolí (Sedmihorská osmička). Dva dílky do skládačky přidal Luboš Reif (Běh okolo Zámečku přes Dmout a Běh na Koráb přes Šibenici). Viníkem dvou akcí byl i Radek Veselý (Babylonská sedma a Babylonský půlmaraton). Ve druhém z nich, který byl jen za bosunových 200 bodů, otestoval především závodnickou orientaci v terénu. Ruku k dílu přidala i Stanislava Forsterová, která zavzpomínala na bitvy v okolí Korábu a natrasovala Po stopách Korábského krosu a Okolo Vraního vrchu přes Kramolín. Jedním trasérským počinem, za to vždy ´výživným´, se přičinili další čtyři borci. Ondřej Váchal připravil v horšovskotýnském parku Laktátovou dvojku, kde proběhlo vůbec nejvíc závodních pokusů, Ondřej Teska Vertical 500 vedoucí z Pece pod Čerchovem na nejvyšší dominantu Českého lesa, kde každý závodník na vzdálenosti 4400 metrů nastoupal 519 výškových metrů. Za adekvátní náhradu neuskutečněného ´normálního´ běhu Chodsko Grand Prix lze považovat dílo v podání Petra Hammerleho, který vymyslel trasu Za Kozinou na Hrádek. Vše doplnil Šitbořský okruh od autora Vráťi Leška. Že jsou Chodové zvyklí na členitý terén, ukázal fakt, že hned šest trasérů se rozhodlo začít závod do ostrého kopce. Za odměnu byl pak čas se na vrcholu kochat krásným výhledem na úžasnou přírodu.

A jak moc se závodilo na jednotlivých trasách?

Laktátová dvojka – natrasováno 15. května, počet závodních pokusů – 65.

Po stopách Korábského krosu – natrasováno 20. dubna, počet závodních pokusů – 38.

Babylonská sedma – natrasováno 11. dubna, počet závodních pokusů – 32.

Do parku v park – natrasováno 9. dubna, počet závodních pokusů – 28.

Šitbořský okruh – natrasováno 6. května, počet závodních pokusů – 28

Běh okolo Zámečku přes Dmout – natrasováno 9. dubna, počet závodních pokusů – 26.

Běh na Koráb přes Šibenici – natrasováno 9. dubna, počet závodních pokusů – 23.

Téměřskoropětka oborou – natrasováno 2 srpna, počet závodních pokusů – 22.

Za Kozinou na Hrádek – natrasováno 26. května, počet závodních pokusů – 21.

Vertical 500 – natrasováno 9. dubna, počet závodních pokusů – 19.

Okolo Vraního vrchu z Kramolína – natrasováno 18. srpna, počet závodních pokusů – 18.

Sedmihorská osmička – natrasováno 9. dubna, počet závodních pokusů – 17.

Babylonský půlmaraton – natrasováno 20. dubna, počet závodních pokusů – 12.

Na základě dotazníkového šetření mezi aktivními účastníky ročníku 2020 bylo vytipováno šest nejoblíbenějších loňských tras a k nim se letos přidá sedmička nových, která je plně v kompetenci samotných závodníků. Vše se doladí až na slavnostním vyhlášení, které proběhne hned, jak to koronavirová situace dovolí, a kam se všichni pozvaní dle reakcí na sociálních sítích i při startu na neoficiálním Novoročním běhu 2021 v Draženově velice těší.

Kilometrovým rekordmanem Petr Hammerle

Manželské duo Hammerlových naprosto ovládlo statistiku v počtu naběhaných kilometrů na hlavních i dílčích segmentech, kdy se Petr vydal na trasu hned 36x a naběhal tak úctyhodných 227 km. Jen o tři pokusy méně zaznamenala jeho žena Petra se 195 km. Třetí místo ve statistice naběhaných kilometrů bere Ondřej Váchal se 159 km, pokusů absolvoval 27. O dva pokusy více měl Luboš Reif, ale neabsolvováním Babylonského půlmaratonu má tak méně km (148) a v této statistice bere ´jen´ bramborovou medaili.

Kdo a kde kraloval?

Rok 2020 po běžecké stránce může velice radostně hodnotit Ondřej Teska. Kromě triumfu v seriálu Běžec Chodska si připsal i devět dílčích vítězství v seriálu Běžci Chodska sobě. Ale na v seriálu poctivější Ondřeje Váchala, Pavla Majera a Jana Macha mu to nestačilo. S prvně jmenovaným kolegou a rivalem prohrál jen na Laktátové dvojce, kterou si horšovskotýnský borec vytvořil jako ideální trénink na dráhu, kdy to v konci závodních bitev jde tzv. do ´laktátu´. Celkový vítěz kraloval ještě v závodech na a kolem Korábu. Jinak sbíral druhá místa a vytrápil se na vrchařské výzvě Vertical 500, kde skončil až pátý. „A kdo, že vymyslel Vertical? No, přece Teska. Že by odplata za těsnou porážku na Laktátovce? Motivační prvek tak byl splněn,“ s nadsázkou komentoval svůj nezdar na Verticalu Váchal.

Než zastihlo zranění Radka Veselého tak natrasoval a ovládl Babylonský půlmaraton, kde převýšení činilo 500 metrů.

V ženském pořadí kralovala Vendula Peteříková s celkovými jedenácti vyhranými segmenty. Sklonit se musela pouze při Běhu okolo Zámečku přes Dmout, kde byla o dvě minuty rychlejší Forsterová. Za zmínku stojí i dílčí vítězství, i když jen za bonusových 200 bodů, v podání Martiny Chmelíkové, která z celkového počtu jedenácti žen nejrychleji oběhla Babylonský půlmaraton. Ten orientačně trefilo pouhé kvarteto žen.

Podrobnější statistiku celkového pořadí přineseme až společně s dojmy ze slavnostního vyhlášení. Nezbývá než si přát, aby čekání na jeho uskutečnění netrvalo věčnost. Trpělivost, jak je vidět, běžci mají. Při rušení závodů v seriálu Běžec Chodska rychle zareagovali a našli pro loňský rok výbornou alternativu. Zpočátku to mělo být jen lehké zpestření tréninku, kdy se běžec dostane do míst, kam běžné tréninkové jednotky nesměřuje. Nakonec se o seriálu mluví široko daleko. Přidáte se v letošním ročníku i Vy? Stačí mít aplikaci Strava, kvalitní sportovní hodinky, chuť poznávat nové běžecké terény a nenechat soupeřům žádný segment zadarmo ani na dálku.

Autor: (ova, rba)