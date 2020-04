Opatření proti pandemii koronaviru na dlouhou dobu znemožnila pořádání sportovních akcí včetně právě hromadných veřejných běhů nebo třeba cyklistických závodů.

Ale kdo chce, řešení si najde i v této době!

Zrušena musela být například Bělská pětka v Bělé nad Radbuzou nebo Forestova šestka v Záluží u Třemošné. Přesto oba běhy absolvoval třeba Miroslav Benda z Domažlic. „Napadlo mne to jen jako takovou recesi si v termínu konání závodu zaběhnout plánovanou trasu sám. V podstatě jedinou změnou tedy je to, že kolem sebe nemám soupeře, ale pro udržení vlastní kondice je to vlastně stejné. Teď mám v plánu zaběhnout si i tuto sobotu Běh Koutem na Šumavě,“ prozrazuje dlouholetý aktivní závodník, který si s humorem sobě vlastním tyto sólově absolvované závody lehce přejmenovává. Takže už má za sebou Bělskou Bětku a Forestovo švestku…

Někteří závodníci jdou ještě dál, a protože žijeme ve 21. století, tak naplno využívají možností, které jim v této oblasti a i v současné nelehké době přinášejí vyspělé IT technologie.

„Již dlouho existují pro běžce i cyklisty aplikace jako GarminConnect, Runtastic nebo Endomondo, které na chytrých hodinkách dokáží zaznamenat cokoliv z každého běhu od vzdálenosti, charakteru trasy a její převýšení přes průměrnou či nejvyšší rychlost a výsledný čas běžce až samozřejmě po jeho tepové, tlakové či krokové hodnoty. Vybrané údaje pak může každý veřejně sdílet třeba na specializované sociální síti Strava, která umí převést a sjednotit záznamy z různých zdrojů a zařízení jako Garmin, Suunto, TomTom a podobně. Závodníci tak mají přístup k údajům ostatních a mohou tedy spolu i virtuálně závodit,“ popisuje možnosti běžec z Horšovského Týna Ondřej Váchal.

A ještě jednu právě v této koronavirové době docela důležitou vlastnost popsal Váchal. „Vidím třeba, že na trasu kolem Podhájí, kam jsem se chtěl vydat, vyběhla třeba Vendula Peteříková nebo Honza Mach, a tak buď můžu zvolit jiné místo, nebo třeba počkat a jít tam běhat až za hodinu, abychom neporušovali zákaz shromažďování,“ uvádí se smíchem. Je to sice sledování ´Velkým bratrem´, což se nemusí každému úplně zamlouvat, ale v určité ´ochočené´ podobě, neboť zveřejněné údaje jsou jen ty, které konkrétní osoba sama povolí. Pomoci to může i bezpečnosti osamoceného běžce. „Nikdy si nikdo nemůže být v přírodě jistý, že si třeba nepodvrtne kotník nebo třeba neuklouzne, nezlomí si nohu nebo někam nespadne,“ říká běžkyně Martina Sihelská ze Stříbra. Když by se někdo dlouho nevracel, tak se dá zjistit, kde je a co se přihodilo.

Organizátoři obou běžeckých seriálů na Domažlicku a Tachovsku si dokonce pohrávají s myšlenkou, že by se prostřednictvím těchto chytrých technologií mohly virtuálně některé zrušené závody ´odběhnout´. „Ale není to ještě na pořadu dne. Vrchol běžeckého jara na Domažlicku Běh Koutem se teď v sobotu 4. dubna neuskuteční, ale jako náhradní termín vidí pořadatelé 12. září. Situace je dynamická a těžko předvídatelná. Vše budeme postupně aktualizovat a zveřejňovat,“ hlásí Ondřej Váchal a potvrzují to i slova Jiřího Trávníčka z SV Stříbro před Velikonoční desítkou plánovanou na 11. dubna: „Jak to bude s dalšími závody, není schopen v současné situaci odhadnout nikdo, sledujte proto oznámení pořadatelů, kteří budou reagovat na aktuální situaci.“