DĚTSKÉ A MLÁDEŽNICKÉ KATEGORIE

O body do celoročního seriálu se u některých kategorií zapojilo téměř 20 startujících. Cenné kovy putovaly nejčastěji k borcům z oddílů TJ Baník Stříbro, TJ Sokol SG Plzeň Petřín, AK Škoda Plzeň, Atletika Klatovy, Mílaři Domažlice a AC Domažlice. Panovalo poctivé podzimní krosové počasí, ale trať byla na své poměry relativně pevná a suchá. Což dávalo předzvěst tomu, že se bude jednat o rychlé závodní boje. Kromě těch nejmladších, kteří si radost z pohybu užívali především po obvodu fotbalového hřiště místního TJ Startu Bělá, byla pro všechny aktéry připraven kilometrový okruh.

Hned u kategorie přípravek došlo na nervydrásající boj, kdy se z vítězství radoval Tomáš Minařík z AC Falconu Rokycany a ve stejném čase 3:52 min. doběhl do cíle i druhý Vojtěch Musil ze Škody Plzeň. Vyrovnanou bitvu na kilometrové trati sváděly i mladší žákyně, kdy elitní trio v cíli dělily pouhé 2s. Triumf vybojovala Eliška Doubková ze Škody Plzeň v čase 4:03, o zmíněné dvě vteřinky zpět finišovala Stela Kořínková ze Stříbra a bronz vybojovala Jana Kozáková z Mílařů Domažlice. Navíc to bylo v nejobsazenější kategorii, kde na trať vyběhlo 25 závodnic.

Na delších vzdálenostech 1300, 1500 a 2000m se během vývoje závodu vytvořily již znatelnější rozdíly a vítězové dobíhaly již s komfortnějším náskokem. Mezi mladšími žáky triumfoval Ondřej Špiroch ze Stříbra, mezi staršími žákyněmi Lucie Pernicová z AKR Železné Rudy. Oddílový sprint o vítězství až na cílovou pásku mezi staršími žáky svedly Martin Honl a Jan Škarban ze Škody Plzeň. Ze zlaté krajské medaile se na trati 2km radoval prvně jmenovaný. Podstatně klidnější vítězný doběh do cíle si zajistila výkonem během trati Lucie Kubecová (Mílaři Domažlice), o více jak 10s za svými zády nechala Štěpánku Hanušovou z Klatov a Adélu Kočandrlovou ze Škody Plzeň.

DOROST A ŽENY

Tři okruhy náročné tratě s výběhem svahu na nerovném povrchu, ostrými zatáčkami a nebezpečným seběhem organizátoři naordinovali dorostencům a ženám. Taktickou bitvu divákům, kteří obsypali vypáskované území, nabídli Jiří Špiroch ze Stříbra a Michal Pergler z AC Domažlice. Více sil měl nakonec v posledním okruhu prvně jmenovaný, který 3km krosu zvládl v čase 10:32 min. a stal se krajským dorosteneckým přeborníkem. Bronz si pohlídal Špirochovo oddíový kolega Jakub Souček.

K velice kvalitním výkonům se ve společném závodě "vyvezly" ženy. Roli favoritky v souboji něžného pohlaví potvrdila středotraťařka Anna Suráková ze Škody Plzeň, která s výkonem 11:29 min. nestačila pouze na pětici dorostenců. Za krajskou přebornicí na stříbrné pozici finišovala Jana Vojáková (Mílaři Domažlice) s časem rovných 12 minut. Sedm vteřin za Vojákovou doběhlo překvapení závodu v podobě Poliony Surkové (Škoda Plzeň). Místní stálice v kategorii žen nad 35 let přijely potrápit běžkyně z Plzně, Přeštic ale i Prahy. Podařilo se jim to stoprocentně, protože Eva Slavíková z Olympu Praha časem 12:25 proběhla cílem jako první z věkové sorty zkušenějších žen. Druhé místo si pohlídala Barbora Šturmová z Plzně a bronz putoval do Přeštic zásluhou Evy Perglerové. Holky z Postřekova a Klenčí zabojovaly alespoň o body do celoročního pořadí Běžce Chodska.

HLAVNÍ ZÁVOD MUŽŮ

To nejočekávanější na řadu přišlo ale až na konec, kdy se do krosového zápolení vydalo 41 zástupců mužských kategorií, kteří si měli smlsnout na 5 okruzích. Před blížícím se republikovým šampionátem v krosu si do Bělé sjela otestovat formu opravdu kvalitní krajská konkurence.

Po úvodním výstřelu se tempa ujali favorité v čele s Tomášem Jašou, Vlastimilem Šroubkem, Philippem Carpentierem ( všichni AK Škoda Plzeň), Jakubem Davidíkem (TJ Baník Stříbro) a Lukášem Krýslem (AC Domažlice). Kompaktní skupina se roztrhala především v průběhu čtvrtého okruhu, kdy se do trháku dostala dvojice, která spolu i často trénuje, Jaša-Davidík. Jaša se pokusil nejen během závěrečného pátého okruhu rivalovi nastoupit, ale Davidík všechny útoky odrazil a závěr závodu byl pod jeho taktovkou. Svěřenec Alexandra Matulky vystupňovaným tempem závodu zvládl zhruba 5100m v čase 16:44 min., náskok v cíli na stříbrného Jašu činil 4s. V bitvě o další pozice si nejlépe takticky počínal Šroubek, který si vybojoval třetí místo a v krajském měření sil stříbrnou medaili, protože Davidík je ještě věkem junior. Z reprezentantů regionálních oddílů doběhl nejlépe Krýsl na 6. místě v čase 17:47 a znamenalo to pro něj krajskou bronzovou medaili v kategorii mužů do 40 let. Spokojení byli i za ním doběhnuvší 7. Ondřej Teska (tentokrát kvůli kraji startující za Atletiku Klatovy) a 8. Jan Mitáček z Humanity, kteří si těmito umístěními stvrdili medailová umístění v celkovém hodnocení Běžce Chodska za rok 2021.

Podstatně mladší závodníky řádně prohnal Petr Minařík z Rokycan, který s časem 18:32 min. s přehledem vyhrál v kategorii muži nad 40 let. Na stupně vítězů ho po zásluze doprovodili místní opory - stříbrný Norbert Švarc (Mílaři Domažlice) a Pavel Majer (Domažlice).

Mezi ty nejlepší se v Bělé prosadili i zástupci oddílu Šneci v běhu, kde velkou radost z vítězství mezi muži nad 50 let měl Vratislav Lešek. Druhé místo v kategorii si vyběhl Pavel Beroušek z Postřekova, který stříbrnou pozici uhájil o 2s před Karlem Žambůrkem. Ještě rychleji než všichni zástupci 50+ se s tratí popasoval nejrychlejší muž nad 60 let, kterým v Bělé byl Oldřich Kovařík z Capartic.

Vyhlášení Junior Běžec Chodska proběhne v Klenčí pod Čerchovem