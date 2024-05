Běžec Chodska 2024 pokračoval závodem Běh Zelenovským údolím. Sedmý ročník tohoto klání vyhrál Jiří Voják z klubu Mílaři Domažlice, který zvládl trať dlouhou 8150 metrů za 29:44 minut. Mezi ženami byla nejrychlejší Anna Fronková ze stejného klubu. Ženy běžely 5200 metrů a vítězka ji dokončila výkonem 23:40 minut.

Běh Zelenovským údolím 2024. | Foto: Bendovi

V neděli se běží 12. ročník Chodsko Grand Prix. Start je v 11 hodin v Klenčí pod Čerchovem s cílem na vrchu Hrádek. Trať měří 9,6 kilometru. Více informací na www. bezecchodska.cz.

Výsledky, muži nad 70 let (5200 metrů): 1. Královec (Mílaři Domažlice) 27:54 min; 2. Kubal (Aktiv Sport Horšovský Týn) 29:16.

Muži do 70 let: Beroušek (Sokol Postřekov) 24:52; 2. Dufek (Velosport Domažlice) 26:01.

Muži do 60 let (8150 metrů): 1. Fronk (Mílaři Domažlice) 35:49; 2. Hammerle (Domažlice) 39:12; 3. Kozák (Plzeň) 39:26.

Muži do 50 let: 1. Vrána (Slavoj Stod Harriers) 32:18; 2. Majer (Domažlice) 33:25; 3. Petrásek (Aktiv Sport Horšovský Týn) 34:18.

Muži do 40 let: 1. Voják (Mílaři Domažlice) 29:44; 2. Teska (Černá Řeka) 30:24; 3. Lorenc (Fitness Luby) 31:54.

Ženy 45 let a starší (5200 metrů): 1. Fronková 23:40; 2. Kobanová (obě Mílaři Domažlice) 25:52; 3. Šimková (Domažlice) 26:56.

Ženy do 45 let: 1. Feifrlíková (Divoši Plzeň) 25:23; 2. Lebová (Postřekov) 25:33; 3. Kokaislová (Klenčí pod Čerchovem) 26:26.

Ženy do 35 let: 1. Peteříková (Hujerojc) 24:15; 2. Řezníčková (Postřekov) 27:12.

