Akce pořádaná oddílem Mílaři Domažlice se těšila velkému zájmu hlavně z řad dětských a mládežnických kategorií. Celkem si k Hájence k Zelenovským rybníkům nedaleko Domažlic našlo cestu 131 závodníků. Početně nejhojněji obsazené byly kategorie přípravek, kde se na startovní čáru řadilo 10-15 startujících.

DĚTI A DOROST MĚLY DESET MEDAILÍ

Radost pořádajícímu oddílu udělala Eliška Schweinerová, která zvítězila v kategorii přípravka starší dívky (rok narození 2010-2011) a také Klára Homolková, která ji díky třetímu nejrychlejšímu času doplnila na stupních vítězů. Přední pozice obsazovali i zástupci plzeňských oddílů, když třeba v přípravce mladší zvítězili Václav Němeček a Nikol Hellerováz TJ Sokol SG Plzeň Petřín.

Domácí oddíl Mílaři Domažlice zaznamenal v kategoriích od nejmenších dětí po dorost hned 10 medailových umístění, kromě zmíněných děvčat ze starších přípravek šlo ještě o 2. Annu Žákovou (nejmladší děti), 2. Janu Kozákovou (mladší žákyně), 2. Václava Bouberleho (mladší žáci), 1. Andreu Šleisovou (starší žákyně), 3. Štěpána Holomoje (starší žáci), 1. Štěpánku Marzovou (dorostenky), 2. Alberta Skalu a 3. Vojtěcha Švajnera (dorostenci). Zdatně domácím borcům konkurovali členové AK Škody Plzeň a AC Domažlice. Přece jen šlo o bodové zisky do Poháru mládeže Plzeňského kraje, a proto byla konkurence u mládežniků na vysoké úrovni. V druhé části časového harmonogramu přišly již na řadu závody dospělých. Pro ženy a veterány nad 60 let byla připravena trasa o délce 5200 metrů, na ostatní mužské kategorie čekala vzdálenost 8150 metrů.

VOJÁKOVÁ SE VRÁTILA K ZÁVODŮM A VYHRÁLA

V kategorii žen do 35 let se letos v září po mateřské pauze do závodního koloběhu vrátila Jana Vojáková, která si pozice na stupních vitězů oblíbila a neminula je ani v Zelenově. S náročným profilem trati, kde se sice běží většinu trasy po zpevněných cestách, ale zato se střídají táhlé výběhy kopců se seběhy, se prala 23 minut a tři sekundy. Reprezentantka Mílařů Domažlice nadělila oddílové kolegyni a vítězce žen nad 45 let Anně Fronkové minutu, podobně jako nejrychlejší ženě ve věkové sortě od 35 do 45 let. Tou byla Zdeňka Lebová z Postřekova. Závod kolem Zelenovských rybníků přilákal opravdu hodně běhuchtivých žen, kterých se napříč třemi kategoriemi cílovým prostorem prohnalo nakonec sedmnáct.

Kategorie mužů do 40 let se letos potýká se slabší účastí závodníků. Nejrychleji trasu prolétl favorit a zároveň jeden ze spolupořadatelů akce Jiří Voják v čase 29:39 minut, téměř s dvouminutovým mankem za ním do cíle doběhl dosavadní lídr průběžného pořadí Ondřej Teska (Lesy ČR). Dvacet pět vteřin pak činil rozdíl mezi bronzovým Pavlem Kouříkem (Díly) a Vítězslavem Fronkem (SK Samuraj Domažlice). Elitní pětici uzavřel Filip Votava (Šumava Domažlice)

NAPÍNAVÝ BĚH MUŽŮ NAD 40 LET

Další vítězství pro pořádající oddíl zaznamenal Norbert Švarc. Zástupce kategorie mužů nad 40 let se ale řádně zapotil, když musel v závěru odvracet nápor Pavla Majera. Švarc nakonec výkonem 34:02 porazil soupeře o sedm vteřin. Třetí příčku si vyběhl Martin Sokol (Axon sport team). Dvorní fotograf seriálu Běžec Chodska Miroslav Benda odložil přesně na 37 minut a 42 sekund fotoaparát a v krásné přírodě si doběhl pro vítězství mezi muži nad 50 let.

O jeden okruh méně absolvovali borci ve věku nad 60 let a trasu dlouhou 5200 metrů z nich zvládl nejrychleji Karel Fait (AGP Domažlice) – 27:10 min. Čtvrtý ročník závodu se nesl v přátelském duchu a po loňské vynucené odmlce si znovu u běžců našel přízeň.