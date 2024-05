Dalším závodem seriálu Běžec Chodska 2024 byl Běh osvobození v Dílech. Tohoto klání se zúčastnilo přes dvě stovky běžců a běžkyň, nejvíce v kategorii dětí. Ženy běžely tři kilometry, muži devět. Celkovými vítězi se stali Martina Špirková z Chocomyšle a Ondřej Teska (Černá řeka).

Běh osvobození. | Foto: Zdroj: Bendovi

Výsledky, muži nad 60 let (9 km): 1. David (SV Stříbro) 37:03; 2. Beroušek (Sokol Postřekov) 42:49, 3. Dufek (Velosport - Díly) 45:31. Muži nad 50 let: 1. Fronk (Mílaři Domažlice) 38:35; 2. Buršík (Karlovy Vary) 41:10; 3. Kozák (Plzeň) 42:18. Muži nad 40 let: 1. Majer (Domažlice) 35:45; 2. Sokol (Axon sport team) 37:28; 3. Peteřík (Hujerojc) 38:00. Muži do 40 let: 1. Teska (Černá řeka) 32:57; 2. Kozák (Sport Club Plzeň) 34:59; 3. Cenefels (Mílaři Domažlice) 35:35. Ženy nad 35 let (3 km): 1. A. Fronková (Mílaři Domažlice) 16:39; 2. V. Fronková (Díly) 17:32; 3. Feifrlíková (Divoši Plzeň) 18:00. Ženy do 35 let: 1. Špirková (Chocomyšl) 16:11; 2. Peteříková (Hujerojc) 17:08; 3. Řezníčková (Postřekov) 18:49.

Dorostenky (2 km): 1. Konrádyová (Sport Club Plzeň) 8:47; 2. Andrlová 12:34; 3. Vozárová (obě Aktiv Sport Horšovský Týn) 12:39. Starší žáci: 1. Catalanotti (PK Rejnoci Domažlice) 7:46; 2. Andrle 8:14; 3. Smolík (oba Aktiv Sport Horšovský Týn) 8:28. Starší žákyně (1 km): 1. Beranová (Mílaři Domažlice) 4:19; 2. Čechová (SCPL) 4:35; 3. Kramerová (Mílaři Domažlice) 4:58. Mladší žákyně: 1. Kozáková 4:47; 2. Foistová (obě Mílaři Domažlice) 4:51; 3. Nováková (Sport Club Plzeň) 5:00. Mladší žáci: 1. Schweiner (Mílaři Domažlice) 4:45; 2. Honzík (Sport Club Plzeň) 4:59; 3. Cimpl (AC Domažlice) 5:00.

Přípravka starší - dívky (0,5 km): 1. Wagnerová 2:04; 2. Paitlová 2:08; 3. Šteffelová (všechny Aktiv Sport Horšovský Týn) 2:11. Přípravka starší - hoši: 1. Švígler (Domažlice) 1:58; 2. Šauer (Aktiv Sport Horšovský Týn) 2:04; 3. Ruský (Hujerojc) 2:12. Přípravka mladší - dívky (0,3 km): 1. E. Kůstová (Aktiv Sport Horšovský Týn) 1:00; 2. L. Kůstová (AC Domažlice) 1:02; 3. Hlavsová (Mílaři Domažlice) 1:03. Přípravka mladší - hoši: 1. Trai Hai Nam 1:09; 2. Šinál 1:10,4; 3. Rubáš (všichni Aktiv Sport Horšovský Týn) 1:10,5. Nejmladší děti - dívky (0,1 km): 1. Dufková 21,4 s; 2. Šedivá (obě Aktiv Sport Horšovský Tyn) 22,7; 3. Steinbruckerová (Mílaři Domažlice (oddíl Staňkov) 23,2. Nejmladší děti - hoši: 1. Forst (Kdyně) 20,6; 2. Veselý (Mílaři Domažlice) 21,7; 3. Jahn (Postřekov) 22,3.

