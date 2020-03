Vyhlášený nouzový stav plavce paralyzoval. Bazény jsou uzavřené, venku se ještě plavat nedá a zbývá pouze suchá příprava. Ovlivní to hodně výkonnost?

Týden bez plavání se dá ještě nějak vydržet, ale jakmile jsou to dva nebo dokonce víc, tak je to špatné. Pak totiž nějakou dobu trvá, než se do toho zase dostanu a získám cit pro vodu. Samozřejmě suchá příprava kondici a sílu nějak udrží, ale nedá se tím nahradit trénink v bazénu.

Tím, že se sezona kvůli panující epidemii dost změní, upravili jste s trenérem i program přípravy?

No jelikož zatím nikdo neví, jak dlouho budou restriktivní opatření trvat a kdy se začne zase plavat, jaké závody budou a jaké ne, tak se zatím nějak moc nedá nic plánovat.

Zavřené je i Sportovní gymnázium, kde studuješ. Čím vyplňuješ to množství času, které teď máš?

Běhám, cvičím a také se trochu věnuji školním povinnostem. Zadaným úkolům a cvičením, které dostáváme přes internet (úsměv).

Takže máš prostor na dohnání všech restů. Uvědomuješ si, že vlastně takhle žijí tvoji vrstevníci, kteří nemají sport jako středobod svého života?

Snažím se všechno nějak dohnat. Ale nedokážu si vůbec představit, že bych nedělal žádný sport.

Plavání bylo rovnou tvým hlavním sportem, nebo jsi se předtím věnoval i jiným aktivitám?

S plaváním jsem začal už jako kojenec a vždy jsem dělal jen plavání.

Takže tě k plavání přivedli rodiče. Myslíš, že dopředu počítali s tím, že se prosadíš na vrcholové úrovni?

K plavání mě přivedli skutečně rodiče, respektive mamka, která také plavala. Ale asi nikdo nepočítal, jak se mi bude dařit. Nerad bych to nějak zakřiknul, protože nikdo neví, co bude třeba za dva roky.

Každopádně máš už teď velmi dobře našlápnuto. Co všechno musíš pro plavání obětovat?

Samozřejmě je to velmi časově náročný sport, kterému věnuji v podstatě všechen svůj volný čas. Pokud jsou v průběhu roku nějaké prázdniny, tak většinou máme soustředění, takže žádná dovolená. Někdy to stojí i dost peněz, třeba zahraniční soustředění a tak. A rodiče tomu také obětují spoustu času.

Jak vypadá tvůj běžný denní režim a jak ho změnil vyhlášený nouzový stav?

Běžně jdu ráno po sedmé hodině do školy. Máme tři vyučovací hodiny, pak odtrénuju první fázi, následuje oběd a další tři vyučovací hodiny. Poté máme odpolední trénink a domů přicházím kolem půl osmé večer. Nouzový stav mi ten režim výrazně změnil. Vůbec neplavu, což je hodně špatné.

V čem je podle tebe rozdíl mezi úspěšnými sportovci a těmi, kteří v mladém věku se sportem končí?

Většinou ti, co se sportem končí, tak se přestávají zlepšovat, ztrácí motivaci a tím pádem je to i přestane bavit. Naštěstí mě zatím nic podobného nepotkalo a doufám, že ani nepotká.

Komu bys za to chtěl hlavně poděkovat?

Tak samozřejmě rodině, všem trenérům, co mě připravovali, a také svému současnému trenérovi Patriku Davídkovi, plaveckému klubu Slávia a Akademii individuálních sportů, kteří mi vytvářejí skvělé podmínky.

Ještě prozraď, jaké máš plány v případě, že koronavirová hrozba v nějaké dohledné době odezní?

Chtěl jsem se připravit na mistrovství Evropy juniorů, které se mělo konat začátkem července ve skotském Aberdeenu. Jenže šampionát byl zrušen a co bude dál, je těžké odhadovat.

Tomáš Chocholatý

Rok narození: 2004

Klub: PK Slávia VŠ Plzeň

Škola: SG Plzeň

Úspěchy: několikanásobný mistr ČR, reprezentant

Trenér: Patrik Davídek

Kondice: Adolf Blecha

Fyzio: Petra Laudová