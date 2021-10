Oba soupeři Domažlic měli před dvěma týdny těžkou šichtu na severu Čech, kterou tam lépe zvládl Písek, jenž dokázal zvítězit na palubovce Válečníků z Děčína, což je rezervní tým BK Armex Děčín v Kooperativě NBL, za který válí odchovanec Jiskry Martin Mach. V Ústí nad Labem se silnou Slunetou USK Písek podlehl pouze o 8 bodů. To České Budějovice neuspěly ani jednou, oba své zápasy však ztratily rozdílem pouhých sedmi bodů, což svědčí o tom, že i v sobotu bude mít Jiskra velmi silného soupeře.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.