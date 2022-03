Po základní skupině sedmé Domažlice byly proti druhým Č. Budějovicím outsiderem.

1. zápas play-off II. ligy: BK Jiskra Domažlice – Tigers České Budějovice 102:97 (31:22, 45:49, 73:71).

Domažlice hosty překvapily dobrou obranou a úspěšnou střelbou ze střední a dlouhé vzdálenosti. Pod koši kraloval domácí Bauer, který zaznamenal 30 bodů.

Body: Bauer 30, Císař 16, Štípek 13, Hrubý 13, Tauer 10, Jiřinec 9, Schreiber 6, Prettl 5.

2. zápas play-off II. ligy: Tigers České Budějovice vs. BK Jiskra Domažlice 106:84 (25:19, 56:46, 80:67).

Domažlice se snažily domácí co nejvíce potrápit, což se jim během prvního poločasu dařilo. V páté minutě druhé čtvrtiny otočily skóre a šly do vedení 34:32. Ještě v sedmé minutě druhé čtvrtiny byl stav 41:41. Osobní obrana domácích donutila domažlické basketbalisty k několika ztrátám a domácí vyhráli poločas o deset bodů 56:46. V první minutě třetí čtvrtiny Bauer potřetí fauloval a toho domácí využili a dostali se do vedení o 16 bodů. Domažlice se neúspěšně snažily nepřijatelný výsledek zkorigovat.

Body: Bauer 22, Hrubý 17, Štípek 16, Schreiber 11, Císař 8, Tauer 6, Jiřinec 4.

