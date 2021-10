V první čtvrtině se zdálo, že se ani jeden tým nemůže dostat do tempa a domácí udržely na vyrovnaném stavu tři úspěšné trojky. Od poloviny druhé čtvrtiny bylo na palubovce však už jen jedno družstvo, a to domácí. Nápaditý útok, přesná obrana i střelba a výsledkem bylo čtrnáctibodové vedení o poločase. Hosté především v poslední čtvrtině výkonnostně odpadli, a proto se zrodila vysoká výhra Jiskry. Body z tohoto zápasu jsou důležité pro další pokračování základní části druhé ligy mužů. Ukázalo se, že Písku hodně chyběl nejlepší hráč Radek Duda.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.