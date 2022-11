„Před prvním derby Plzeňského kraje v sezoně se do sestavy vrátil Tomáš Tikalský. Na marodce však stále zůstávají Jakub Tauer, Matyáš Prettl i Vašek Baxa. O výsledku zápasu rozhodla vlastně už první čtvrtina, kterou jsme vyhráli 25:16. Po první krátké přestávce jsme se snažili svého soupeře „utrhnout“ na větší bodový rozdíl, proti byl však u Plzně především Jakub Sůva, který jen za první poločas nasbíral sám 26 bodů. Tento bývalý hráč Jiskry, který její dres oblékal ve dvou mládežnických sezonách a jednom ročníku druhé ligy mužů, zlobil nejen svojí rychlostí, přehledem a šikovností, ale především přesnou střelbou. Jeho celkových sedm trojek a „šestky“ s bilancí 9/8 hovoří za vše. Naštěstí i my jsme dokázali velmi často odpovídat přesnou střelbou z delší vzdálenosti a udržet poměr trojek na přijatelném skóre 8:10. Když se přidal i kapitán Bauer přesnou hrou pod košem, bylo z toho nakonec očekávané, pro někoho možná povinné, ale hodně těžce vybojované vítězství nad sympatickým mladým týmem rezervy prvoligové Lokomotivy Plzeň,“ řekl klubovému webu trenér Domažlic Karel Štípek.

Statistiky: Trojky: 8:10, fauly 19:24, trestné hody: 23/15 : 17/13. Body a sestava Jiskry: Bauer 23, Hrubý 17 (3), Tikalský 10 (3), Štípek 7 (1), Petržík a Schreiber po 6, Císař 5 (1), Jiřinec 5, Jan Blacký, Höll, Zvolánek.

BK Jiskra Domažlice – SKB Rokycany 72:64 (16:20, 33:43, 50:58)

„Nedělní zápas proti Rokycanům byl hodně poznamenán únavou hráčů obou týmů. Byli jsme oslabeni o Tikalského a Jana Blackého. Rokycany se vydaly se silami v sobotu v Klatovech, kde prohrály o bod až po druhém prodloužení. Zpočátku se zdálo, že to budeme my, kdo únavu lépe překoná, jenže hostům od sedmé minuty začaly padat trojky a jen díky Bauerovi skončila první čtvrtina přijatelným čtyřbodovým mankem. I po krátké pauze pokračovalo trojkové představení rozehrávače Rokycan Bortela, kterého jsme nedokázali eliminovat. My jsme se naopak se střelbou trápili, působili těžkopádným až unaveným dojmem. V posledních šesti minutách utkání jsme otočili vývoj zápasu málokdy vídanou šňůrou 16 bodů. Tři a půl minuty před koncem svůj šestý trojkový pokus konečně proměnil Martin Hrubý a srovnal na 64:64 a hosté už nenašli sílu na odpověď. S víkendem jsme nadmíru spokojeni, po osmi kolech jsme na krásném třetím místě tabulky A skupiny druhé ligy,“ uvedl Štípek.

Statistiky: Trojky: 4:10, fauly 14:23, trestné hody: 17/12 : 15/12. Body a sestava Jiskry: Bauer 16 (1), Hrubý 14 (1), Štípek 13 (1), Jiřinec 13, Císař 9 (1), Petržík 4, Zvolánek 2, Höll 1.

