V prvním zápase měli klatovští borci, kteří v probíhající sezoně vyhráli pouze tři mistrovská utkání, výhodu domácího prostředí. Znalost místní palubovky i brzké zahájení zápasu se jevilo jako účinná zbraň klatovských hráčů. Vždyť v první čtvrtině se domácí basketbalisté dostali až do sedmibodového trháku. Manko však Chodové dokázali smazat a do druhé čtvrtiny se šlo za stavu 18:18.

V ní se mužstva o vedení přetahovala, ale do kabin šla přece jen o poznání spokojenější Jiskra Domažlice, která vedla 38:34. Na začátku třetí čtvrtiny ale posílené Klatovy znovu zabraly a větším nasazením a herním tlakem obrátily skóre ve svůj prospěch.

Domažlicím výrazně pomohl oddechový čas, změna obrany na zónovou a trpělivost, díky níž si Chodové vzali své vedení zpět a do konce utkání už ho nepustili – zvítězili poměrem 82:71.

„Upřímně jsem čekal snazší průběh, ale je nutno říct, že Klatovy hrály v plné síle, navíc se třemi posilami z první ligy. Bylo to velmi vyrovnané utkání, které jsme rozhodli ve druhé půli, kde se projevila naše zkušenost a herní vyspělost,“ řekl trenér Domažlic Karel Štípek.

Druhé utkání, tentokrát hrané na půdě chodského celku, bylo až do poloviny zápasu vyrovnanou záležitostí. Chleba se lámal ve třetí části, kterou favorizovaná Jiskra vyhrála o 26 bodů. V závěrečné čtvrtině svůj náskok ještě navýšila a nakonec vyhrála jasně 101:70.

„Hosté s námi dokázali držet krok jen první poločas. Pak se projevilo to, že jsme v zápase měli větší rotaci hráčů, a tím pádem i více sil ve třetí a čtvrté čtvrtině. Skvěle zahrálo celé mužstvo včetně posily Martina Macha, který prokázal své kvality a zejména pod košem dominoval,“ měl jasno Štípek.

Domažlice tak budou do jarních bojů vstupovat ze čtvrtého místa. „Je to samozřejmě příjemné, ale vůbec bych to nepřeceňoval. Soutěž je velmi vyrovnaná. Stačí dvě prohry a můžeme být dole,“ uvědomuje si trenér Jiskry.

BK Klatovy – BK Jiskra Domažlice 71:82

Průběh utkání: 18:18, 34:38, 58:63. Rozhodčí: Havlíček, Pivovarský. Sestava a body Jiskry: Tauer 7, Císař 5, J. Štípek 24, Sůva 7, Schreiber, Bauer 8, März 9, Batysta, Mach 10, Blacký 6, Jiřinec 4, Baxa 2.

BK Jiskra Domažlice – BK Klatovy 101:70

Průběh utkání: 26:21, 47:47, 81:55. Rozhodčí: Ulrych, Toboláková. Sestava a body Jiskry: Tauer 7, Císař 11, J. Štípek 19, Sůva 6, Schreiber 2, Bauer 14, März 8, Batysta 3, Mach 13, Blacký 2, Jiřinec 12, Baxa 4.