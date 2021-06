Basketbalisté domažlické Jiskry U19 o víkendu v Klatovech hráli tři zápasy kvalifikace U19.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Martin Mangl

První utkání proti Mariánským Lázním vyhráli 87:69 (23:25, 42:46, 59:70), poté prohráli s Klatovy 78:91 (17:17, 35:45, 56:71) a ve třetím duelu zvítězili nad Vysokou nad Labem 95:57 (24:20, 53:27, 77:47). „Spokojenost je poloviční, protože postupuje pouze první celek, ale my jsme druzí, takže se za dva týdny tři týmy utkají o jedno postupové místo a mezi nimi budeme my. Postupový klíč do extraligy je letos hodně těžký, protože o tři postupová místa bojuje dvanáct družstev,“ řekl trenér BK Jiskry Domažlice U19 Josef Prettl.