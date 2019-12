V Berouně mladí Domažličané nasázeli domácím neuvěřitelných 170 bodů.

Josef Prettl v pozici šéftrenéra mládeže domažlického klubu BK Jiskra dotáhl mladé basketbalisty věkové kategorie U14 k historickému úspěchu v podobě postupu do nejvyšší české soutěže Extraligy U14. | Foto: Deník / Robert Babor

Je to úspěch jako hrom! Baskeťáci domažlické Jiskry do čtrnácti let si bez respektu poradili se soupeři kalibru Sparty Praha a postoupili mezi extraligovou smetánku své věkové kategorie.