Děti, které by si chtěly vyzkoušet basketbal, mohou přijít na nábor každé úterý a čtvrtek od 15.30 do 17 hodin v tělocvičně Základní školy Msgre B. Staška.

Basketbalisté Jiskry Domažlice vstoupí do soutěžního ročníku druhé ligy 2021/22 zápasem s BK Příbram 2000. Hraje se v sobotu od 18.30 hodin v Městské sportovní hale. V neděli od 10.30 hodin je čeká další utkání, a to na palubovce SKB Rokycany.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.