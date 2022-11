„Domácí kontrolovali první čtvrtinu, kterou vyhráli 23:20. Ve druhé čtvrtině to byl boj o každý metr palubovky a do šaten se odcházelo za stavu 45:43 pro Slunetu. Bohužel vstup do druhého poločasu nám hrubě nevyšel. Domažličtí prohráli třetí čtvrtinu 9:19 a do závěrečné části hry nastupovali s dvanáctibodovým mankem. Ústečtí hráči na začátku čtvrté čtvrtiny ještě svůj náskok navýšili na 16 bodů a vidina vítězství se vzdalovala. Ještě dvě minuty a 35 vteřin před koncem domácí vedli 75:62. V tomto závěrečném úseku hry jsme se vzedmuli k heroickém výkonu. Zejména díky skvělé obraně a přesným třem tříbodovým pokusům pár vteřin před koncem jsme vyrovnali na 77:77. Šest vteřin před koncem jsme si vzali poslední oddechový čas. Rozhodující akce nakonec byla úspěšná a v poslední vteřině opustil míč ruku Jiřího Paidara a propadl košem. Zvítězili jsme o pouhé dva body 79:77 a připsali si tak cenné vítězství do tabulky ligy U19. Byl to málokdy vídaný obrat v basketbalovém zápase, ale opět jsme se přesvědčili, že je třeba hrát až do poslední vteřiny a věřit ve vítězství. Chtěl bych za toto utkání poděkovat všem hráčům jak na hřišti, tak i na lavičce, za povzbuzování a celkovou atmosféru,“ řekl klubovému webu trenér Josef Prettl.

U19: Válečníci Děčín – BK Jiskra Domažlice 126:73 (26:18, 59:35, 94:53). Sestava a body: Hasman 4, Paidar 21, Michal 6, Holý 7, Zvolánek 14, Záhoř 19, Altynski 2, Ticháček, Franěk.

„Nastoupili jsme stále bez Matyáše Prettla, laborujícího se zraněným kotníkem. Hráli jsme necelých třináct hodin po ukončení zápasu v Ústí nad Labem. Děčínští hráči od úvodu diktovali tempo zápasu a byli lepší skoro ve všech herních činnostech. Zejména na obranném a útočném doskoku a své střely proměňovali s velkou procentuální úspěšností. Za celé utkání zaznamenali 16 přesných tříbodových střel, oproti pouhým našim dvěma přesným tříbodovým střelám. Domácí drželi otěže zápasu pevně v rukou po celou dobu a připsali si na své konto vysoké vítězství 126:73. Na toto utkání musíme rychle zapomenout a poučit se z chyb,“ uvedl trenér basketbalistů U19 Prettl.

U15: BK Kladno vs. BK Jiskra Domažlice 60:90 (8:21, 28:41, 42:63)

U15: TJ Sokol Kbely vs. BK Jiskra Domažlice 87:55 (24:9, 46:34, 69:51).

