/FOTO/ Letí to! Je to již pětadvacet let, co se v Domažlicích hraje baseball.

Učitel na základní škole a velký sportovní nadšenec Václav Vlček do chodské metropole ´zavlekl´ tento pro většinu lidí typicky americký sport ze svých studií v Brně a vybudoval na západě Čech fungující oddíl. Tehdejší nadšení prvních hráčů, dětí i jejich rodičů se přeneslo i na Město Domažlice a s jeho podporou se podařilo vybudovat baseballový areál na bývalém vojenském cvičišti pod Vavřincem. V současné době hrají muži druhou nejvyšší baseballovou soutěž, klub vychoval i několik reprezentantů. Několik let měl klub i oddíl žen hrajících softball. Při otevření areálu před více než pěti lety vznikl i tým slowpitche, Tento smíšený tým bývalých softbalistek, baseballistů a některých rodičů dětí hraje pravidelně Českou slowpitchovou ligu. FOTO: Cenný bronz Jiskry U15 z turnaje v Mýtě Přečíst článek › „Rozhodli jsme se toto výročí důstojně připomenout a pozvat bývalé, současné i budoucí zájemce o tuto hru do našeho areálu v sobotu 19 září. Na programu budou přátelské zápasy mezi pozvanými dětskými týmy, vzpomínání na uplynulá léta, dobré občerstvení a hudba,“ už s předstihem zve na plánovanou výroční akci předseda klubu Ondřej Novák. Program oslav už je vytvořen a všichni organizátoři doufají, že do něj nijak nezasáhnou žádné omezující opatření a vlivy například v souvislosti s koronavirem Covid-19. Odpolední program by měl začít od 13 hodin přátelskými zápasy, ukázkami hry a doprovodným programem pro děti. Oficiální zahájení oslav je v plánu na 18. hodinu a půl hodiny poté už se rozproudí volná zábava s hudební skupinou ½Rebel. „Budeme rádi, přijdete-li se na oslavy klubu podívat i s dětmi a můžete nejen zhlédnout tuto zajímavou hru, ale také ji sami okusit na vlastní kůži. Hra je to velice zajímavá jak pro chlapce, tak i pro dívky. Děti se naučí házet, chytat a odpalovat balony, přemýšlet o hře a spoustu dalších přínosných dovedností,“ apeluje Novák. Více informací o klubu najdete na webových stránkách wolfs.cz či na facebooku. Ondřej Váchal: Přijde den, kdy to prostě uletí! Přečíst článek ›

