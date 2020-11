Klubu, který v letošním roce oslavil, respektive chtěl oslavit, čtvrtstoletí od svého založení. Ale, jak potvrzuje jeho předseda, trenér a hráč Ondřej Novák, toto výročí nezapadne a ´Vlci´ si ho ještě pořádně připomenou…

25 let klubu Wolfs

„Mnoho z nás s klubem prožilo většinu svého života a je vážně na co vzpomínat. Od prvních zápasů na škváře až po vlastníma rukama postavené hřiště na bývalém vojenském cvičišti. Z několika málo členů jsme se postupně rozrostli ve sportovní organizaci, která má několik týmů dospělých i mládeže. Řada našich odchovanců prošla tréninkovými centry a národními týmy a pevně věřím, že v Domažlicích se i nadále najdou další, kteří je budou následovat,“ rekapituluje Novák a mrzí ho, že kvůli koronaviru se o oslavy jubilea zatím nemohli podělit s veřejností: „Bohužel se nám letos vlivem celosvětové pandemie nepodařilo uspořádat oslavy klubu, ale fanoušky o takto významné jubileum ošidit nechceme. Jakmile to bude jen trochu možné, oslavy pětadvacetin klubu se uskuteční,“ slibuje.

Sezona 2020

„Naštěstí se nám podařilo začít letošní sezonu jen s drobným zpožděním. Muži ve druhé nejvyšší české soutěži po základní části obsadili šesté místo. Po několika letech, kdy nás trénoval americký kouč Gregory McCarthy, jsme se i bez něj snažili navázat na to, co nás naučil. A i když výsledky někdy nenasvědčovaly hernímu progresu, tak ten je skutečně vidět. Navíc mladí hráči se začínají stále více prosazovat a učí se nést tíhu odpovědnosti na hřišti. Což je skvělé,“ libuje si klubový šéf a pokračuje: „Naši hráči mladších kategorií hrají agresivní a líbivý baseball, budují si mentalitu vítězů a z toho mám osobně velkou radost. V kategorii U13 jsme ukončili sezonu na druhém místě ligové soutěže, když jsme až ve finále mentálně nestačili na hráče Hluboké nad Vltavou. A naši nejmenší odehráli svá vůbec první utkání a hlavně se seznamovali s baseballem, posbírali pár vítězství i několik proher, ale hlavně si s tímto sportem užili spoustu zábavy,“ říká Ondřej Novák.

Zdroj: Zdroj: extraliga.baseball.cz

Budoucnost

„Jsem přesvědčený, že jako baseballová organizace máme našlápnuto správným směrem, dorůstají nám šikovní mladí hráči. Do trénování mládeže se stále více přidávají členové A-týmu, kteří nastupující generaci předávají své letité zkušenosti. Naší snahou je nejen vychovat kvalitní hráče, ale také slušné lidi, a proto dbáme na disciplínu a týmovou sounáležitost,“ prozrazuje krédo ´Vlků´ jejich boss a vyhlíží do budoucnosti s optimismem: „Systematickou prací se snažíme konkurovat známějším sportům, a že jich není na Domažlicku málo. Spolupracujeme s mateřskými školami, navštěvujeme hodiny tělocviku na základních školách v okrese a co to jde, tak zviditelňujeme baseball na Chodsku.

Ani Ondřeje Nováka netěší současný koronavirový sportovní stop stav: „I přes okolnosti, které brání běžnému životu a celkově pohybovým aktivitám, věřím, že v nadcházející sezoně už bude o něco lépe a že všechny týmy v našem klubu dál půjdou správným směrem.“