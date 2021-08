Na začátku úžasného příběhu atletky plzeňského Petřína Lucie Zavadilové z Domažlicka bylo druhé místo, vylepšení osobního rekordu a splnění limitu na juniorské mistrovství Evropy na domácím červnovém šampionátu.

Lucie Zavadilová. | Foto: Jiří Kottas

Na ME v estonském Tallinnu sice nepostoupila z kvalifikace v individuálním závodu na 400 metrů, ale se štafetou 4x400 m se probojovala do finále, v němž Češky doběhly osmé. To jim ovšem stačilo na kritéria potřebná pro letenku na juniorské mistrovství světa v keňském Nairobi (17. – 22. srpna).