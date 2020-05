Do unikátního projektu Spolu na startu! se zapojilo 165 oddílů a klubů z České republiky. „Jsem velmi rád, že atletické oddíly a kluby vzaly naši výzvu za svou a našich původně plánovaných 100 atletických mítinků se vyšplhalo až na číslovku 165. Jsem nadšený, že česká atletická rodina bude v jeden den spolu na startu v tak velkém počtu a zahájíme společně závodní atletickou sezonu,“ řekl na svazovém webu Libor Varhaník, předseda Českého atletického svazu.

Mítinky se konají na velkém počtu míst proto, že vláda nařizuje konání akcí v omezeném počtu atletů.



V Kladně, Kolíně a v Plzni se uskuteční hlavní mítinky za účasti největších domácích hvězd. Na atletickém stadionu ve Skvrňanech budou na programu disk a tyčka mužů, výška žen a souboje na netradičních tratích 300 metrů překážek a 150 metrů mužů a žen. V disku se utkají medailisté z loňského mistrovství Evropy juniorů Jakub a Michal Forejtovi z AK Škoda Plzeň se dvěma nejlepšími českými diskaři posledních let Markem Bártou a Tomášem Voňavkou. „Je těžké dávat si nějaké cíle, protože to bude první závod sezony. Myslím si, že to bude mezi námi čtyřmi, ale kluci mají navrch, jsou starší, zkušenější a lepší než my, ale nám nechybí mladá dravost,“ uvedl Jakub Forejt.



Rád by na domácím stadionu překonal loňský osobní rekord 54,81 metru. „Doufám, že se mi to povede. Forma naštěstí graduje, s bráchou se na mítink už těšíme, trénovali jsme naplno a nechtěli jsme nic podcenit,“ dodal.

V tyči bude hájit domácí dominanci český rekordman a trojnásobný medailista z velkých mezinárodních akcí Jan Kudlička. Zkušeného matadora se pokusí potrápit mladíci Matěj Ščerba a Dan Bárta.



V sektoru výškařek bude o triumf bojovat dvaadvacetiletá olympionička z Ria a dorostenecká mistryně světa Michaela Hrubá. Na startovní listině bude i o rok starší Denisa Majerová z plzeňské Škodovky. "Na mítink se těším hodně, přece jenom to bude první závod na domácí půdě, kde mám tréninky každý den, takže to pro mě bude příjemný start do sezony. Chtěla bych samozřejmě začít co nejhezčím výkonem, který by mě potěšil. Bude sice zvláštní závodit bez fanoušků, ale uvidíme, jak to půjde," sdělila Majerová.



Tréninkový deficit zapříčiněný nemožností trénovat na stadionu podle svých slov už dohnala. "Na stadionu trénujeme už poměrně dlouho, takže jsem měla dost času na to, abych vyladila formu. Zjistím na závodech, jestli jsem měla pravdu," dodala Denisa Majerová.



Seznam atletů v běžeckých disciplínách se zkompletuje tento týden. „Velká jména dáváme dohromady. Očekáváme ale účast překážkáře Michala Brože, sprinterů Jiřího Kubeše a Ester Bendové a řešíme jména z výpravy Dukly Praha,“ prozradil trenér AK Škoda Plzeň Michal Černý.

Z domácích závodníků se na trati 300 metrů překážek představí účastník mistrovství světa v Kataru Filip Ličman a republiková mistryně Tereza Jonášová.

V Plzeňském kraji se mítinky všech věkových kategorií uskuteční v deseti městech. Závody budou bez účasti diváků a mítink v Plzni bude vysílat Česká televize.



Spolu na startu! Plzeňský kraj

Plzeň

Pořádající klub: AK Škoda Plzeň (dorostenci, dorostenky, junioři, juniorky, dospělí, ročník 2004 a starší).

TJ Sokol SG Plzeň-Petřín (mladší žactvo, roč. 2007-2008, starší žactvo, roč. 2005, 2006).

Domažlice

AC Domažlice (mladší, starší přípravka, roč. 2009-2012).

Staňkov

Mílaři Domažlice (mladší, starší přípravka, roč. 2009-2012, mladší žactvo, roč. 2007-2008).

Stříbro

TJ Baník Stříbro (dorostenci, dorostenky, junioři, juniorky, dospělí, roč. 2004 a starší).

Sušice

AKM Viktoria Plzeň (mladší, starší přípravka, roč. 2009-2012).

TJ Sušice (mladší žactvo, roč. 2007-2008).

Rokycany

Falcon Rokycany (mladší, starší přípravka, roč. 2009- 2012, mladší žactvo, roč. 2007-2008).

Kralovice

DDM Kralovice (mladší, starší přípravka, roč. 2009-2012).

Klatovy

Atletika Klatovy (mladší žactvo, roč. 2007-2008, starší žactvo, roč. 2005,2006, dorostenci, dorostenky, junioři, juniorky, dospělí, roč. 2004 a starší).

Nýrsko

TJ Nýrsko (mladší, starší přípravka, roč. 2009-2012).

Tachov

DDM Tachov (mladší, starší přípravka, roč. 2009-2012).

Celkem: 10 měst, 12 stadionů a sportovišť, 600 závodníků