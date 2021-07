S velkými ambicemi na Kladno odjížděl Vojtěch Švajner, kterého připravuje trenérské trio ve složení David Bauer, Jiří Královec a David Sekerák. Ve startovní listině dorostenců v běhu na 300 metrů překážek mezi 28 borci figuroval s šestým nejlepším sezonním maximem (39,64 s) a v sobotním druhém rozběhu si osobák posunul dokonce na hodnotu 39,24 s a s přehledem se kvalifikoval do nedělního šestičlenného finále. V něm si díky třetímu nejlepšímu výkonu ze soboty brousil zuby na jeden z cenných kovů. I v boji o medaile běžel výborně, ale rozhodující moment přišel nejspíš již na protilehlé rovince a v zatáčce, kde škobrtl o překážku a to mu vzalo síly v závěrečném finiši. Na šachovnici ho totiž předčil soupeř z první dráhy a s výkonem 39,65 s zaostal sedmnáctiletý atlet pouhých sedm setin od bronzové medaile.

ˮMohlo se jednat o historicky první medaili oddílu Mílaři Domažlice mezi sprintery překážkáři. Nevadí, i tak se jedná o velký úspěch a motivaci do zbytku letošního sezony. Neztratil se ani Vojtovo oddílový kolega Víťa März, který s časem 42,67 s bral 22. místo. Těšíme se příští rok do kategorie juniorů,ˮ zhodnotil vystoupení překážkářů z oddílu Mílaři Domažlice trenér Sekerák.

Nejlepší dosavadní výsledek kariéry zaznamenala i běžkyně na 800 metrů Lucie Kubecová. Po několika smolných prvních nepostupových místech či nešťastné diskvalifikaci se jí konečně zadařilo a o republikovém víkendu předvedla vyrovnané výkony – nejdříve v rozběhu takticky zvládla zrychlení v druhém okruhu a s časem 2:19,11 min. si pohlídala z druhé pozice postup. Druhý závodní den předvedla jen o 14 setin pomalejší čas a stačilo to ve finále na 7. místo. Úspěšný vstup do dorostenecké kategorie pro svěřenkyni Jiřího Vojáka.

ˮCo se umístění týče, tak jsme pomýšleli ještě výše. Vzhledem k tomu, že Lucku zhruba měsíc před šampionátem trápilo zranění stehenního svalu, museli jsme upravit finální fázi přípravy. Ve finále byla jediná z ročníku 2005 a závodila se staršími soupeřkami, což je dobrá vstupenka do dorostenecké kategorie. Již se soustředíme na další část sezony, kdy nás hned začátkem července čeká oblastní mistrovství v Plzni,ˮ hodnotí a nastiňuje plány následujících dní Voják.

Další aktérkou republikového víkendu byla i Štěpánka Marzová. Ta odjížděla na mistrovství ČR s cílem vylepšit si osobní rekord v běhu na 2000 metrů překážek, bohužel ji v jejím snažení zastavil pád na vodním příkopu. Se zraněným kolenem svůj závod bohužel nedokončila.

Domažlického trenéra Sekeráka pak potěšila ještě jeho oštěpařská naděje z AK Škoda Plzeň Petra Sičaková, která v juniorském finále nedala soupeřkám šanci a zvítězila výkonem ze třetí série pokusů 48,29 metru, o týden později na republikovém šampionátu dospělých brala 6. místo za 47,20 metru. To nejlepší zatím předvedla už začátkem června, kdy 600 gramů vážící náčiní poslala do vzdálenosti 54,61 metru, což ji opravňuje ke startu na juniorské mistrovství Evropy i světa. Sekeráka tak během pěti týdnů od 15.7. do 22.8. čekají tři vrcholné akce – ME juniorů v Tallinnu, MS juniorů v Keni a především olympijské hry, kde povede japonskou reprezentantku Haruku Kitaguchi. Takže na letní měsíce velké výzvy i pro domažlického trenéra oštěpařů. Za úspěchy se poženou i svěřenci kolem trenéra Vojáka, které čekají nejen regionální akce, soutěže družstev ale třeba srpnové mistrovství ČR ve vícebojích v Plzni anebo záříjové mistrovství ČR žáků v Mladé Boleslavi.