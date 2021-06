Atletická elita je opět v Plzni. Na mítinku bude Špotáková či Maslák

Po loňském mistrovství republiky pod širým nebem se do Plzně opět sjede česká atletická elita. Ve středu od 11 do zhruba 20 hodin se na stadionu na Skvrňanech uskuteční hlavní mítink projektu Atleti spolu, do kterého se zapojilo 170 klubů v celé zemi včetně oddílů z Plzeňského kraje. Vedlejší mítinky se budou konat i na několika místech v kraji.

Zleva oštěpařka Barbora Špotáková, čtvrtkař Pavel Maslák a maratonkyně Marcela Joglová. | Foto: Iva Roháčková

Z české špičky potvrdila účast v Plzni patronka projektu, světová rekordmanka a dvojnásobná olympijská vítězka v hodu oštěpem Barbora Špotáková, druhý patron projektu a mistr světa, čtvrtkař Pavel Maslák, dálkař Roman Juška, koulařka a kladivářka Markéta Červenková či kompletní česká elita ve skoku o tyči. Z plzeňských atletů se představí mistryně ČR v hodu kladivem a účastnice olympiády 2008 v Pekingu Lenka Valešová, čtvrtkařka Tereza Petržilková, která startovala na mistrovství světa 2019 a halovém mistrovství Evropy 2021, tyčkařka Tereza Schejbalová, výškař Josef Adámek či diskařská dvojčata Jakub a Michal Forejtovi. „Ačkoliv bude mítink bez diváků, milovníci atletiky o podívanou nepřijdou. Živý moderovaný přenos bude od 11 do 17 hodin na facebookovém profilu AK Škoda Plzeň a od 17 hodin bude veškeré dění živě vysílat ČT Sport,“ informoval trenér atletické Škody Michal Černý. Součástí projektu Atleti spolu bude virtuální běh na pět kilometrů od 18 hodin s přední českou běžkyní Marcelou Joglovou. Zájemci se mohou registrovat na webu. Favoritkou v koulařském a kladivářském sektoru bude domácí atletka Lenka Valešová. „V halové sezoně jsem si vytvořila osobní rekord v kouli a získala jsem bronz na halovém mistrovství ČR, takže bych na to chtěla v Plzni navázat i v závodech pod širým nebem. V kladivu jsem už měla závod v Sušici 22. května, ale příliš mi nevyšel. Zatím pokulhává technika, i když zimní příprava byla podařená,“ řekla Valešová. Viktoriány prověří v přípravě slovenská Trnava i německé Aue Přečíst článek › V Sušici poslala kladivo do vzdálenosti 61,37 metru. Osobní rekord Valešové je 70,51 metru. „Na plzeňský mítink se těším. Směřovala jsem k němu první část přípravy. Je škoda, že nepřijede více soupeřek na kladivo, takže na nějaké vyzyvatelky budu muset počkat na Memoriál Josefa Odložila, který je příští týden. Věřím, že větší konkurence mě donutí hodit více metrů,“ řekla atletka plzeňské Škody. V kouli by chtěla atakovat 15 metrů (letos v hale hodila 14,93 m), což je podle Valešové reálné hodit už dnes. „Soupeřkou na mítinku bude Markéta Červenková, takže se budu mít na koho dotahovat,“ usmála se Lenka Valešová. V kladivu míří na hranici 63-64 metrů. „To by v tuto chvíli bylo pro mě úspěchem,“ dodala. Projekt Atleti spolu u plzeňské atletky vzbuzuje smíšené pocity. „Určitě je hezké chtít upozornit na atletiku. Nicméně atleti se rozdrobí po celé republice a v Plzni nebudu mít s kým prakticky závodit (v kladivu jsou přihlášené pouze dvě závodnice, v kouli pět, pozn. aut.). Myslím si, že když svaz udělá tak velký mítink, měl by motivovat českou špičku, aby na něm závodila, což se podle mě nestalo,“ vyjádřila svůj názor Lenka Valešová. Pro plzeňské organizátory bude dnešní mítink jednouz velkých zkoušek před mistrovstvím ČR do 22 let, které se v Plzni uskuteční 28. a 29. srpna snad již před zaplněnými tribunami.