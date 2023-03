Dorostenec Riegel doběhl třetí na trati 3000 metrů časem 8:50,80 minut, což pro něj znamenalo nové absolutní maximum. Na stejném šampionátu skončili na děleném pátém místě domažličtí juniorští výškaři Pavel Froněk a Jan Kocián, kteří zdolali laťku ve výšce 191 centimetrů. Junior Michal Pergler postoupil do finále osmistovky a v něm skončil šestý.

Na domácím halovém šampionátu byl sedmý koulař AC Domažlice Dominik Sládek (16,49 m). Atletka Sokola SG Plzeň-Petřín Lucie Zavadilová, která pochází z Domažlicka, dosáhla na mistrovství ČR dospělých svého nejlepšího výsledku. Do čtvrtkařského finále se probojvala ze čtvrtého místa v rozběhu, a to osobním rekordem 54,67 s. Ve finále svůj čas ještě vylepšila o 24 setin, ale na medaili to nestačilo. Dvacetiletá atletka skončila čtvrtá se ztrátou 95 setin na bronzovou medaili.

Petřínská atletka Zavadilová zaběhla limit na juniorské mistrovství Evropy