V sobotu 24. dubna se v Domažlicích jela mototuristická soutěž automobilů, kterou jako IV. ročník o putovní Chodský čakan uspořádal Automotoklub ZO Svazarmu Domažlice.

Něco se vám na předchozí informaci zdá divné? Den v týdnu a datum souhlasí, jen si podle názvu pořádající organizace připadáte jako po cestě strojem času do totalitní minulosti?

Máte pravdu! Přestože i v současné době je akce pod názvem Chodský čakan vlajkovou lodí pořádajícího domažlického auto moto klubu, jedná se už ale dlouhá léta o závodní seriál v rallykrosu a úvodní odstavec je už na den přesně pětačtyřicet let starý!

Mnozí pamětníci si ještě s nostalgií vzpomenou na mototuristické akce pro veřejnost se spoustou doplňkových soutěží nebo tehdejší branně orientační soutěže. Účastnili se jich stovky nadšených řidičů a spolujezdců, kteří, přestože se nejednalo úplně o klasickou sportovní disciplínu, měli i tak možnost zažít vzrušení z bojů o body, vteřiny a co nejlepší konečné umístění.

„Odmala mě baví a zajímá všechno okolo benzínu, aut a závodů. I když na tento konkrétní ročník Chodského čakanu z roku 1976 si nemohu pamatovat, protože jsem se narodil až o pět let později, tak na podobné mototuristické akce si z dětství matně vzpomínám. Odpovídalo to době, přinášelo to lidem zábavu a bylo to docela oblíbené,“ říká k svazarmovskému (Svazarm = zájmová organizace pro veřejnost pod názvem Svaz pro spolupráci s armádou – pozn. aut.) bestselleru sedmdesátých a osmdesátých let minulého století současný předseda AMK Domažlice Jiří Stieber.

K možnosti pořádat podobné závody v této době se vůbec nestaví skepticky: „Pro dnešní mladé lidi je sice auto hlavně záležitostí ryze přepravní z bodu A do bodu B nebo ryze sportovní k boji s časem, ale vyrazit na půl dne třeba bez navigace někam si zpříjemnit volný čas a zasoutěžit si v různých fyzických i mentálních disciplínách, to si dovedu představit. Dnešní Chodský čakan je úplně něco jiného než před desítkami let a netroufl bych si hledat mezi nimi jakoukoliv spojitost nebo návaznost, ale máme v hlavě myšlenku něco podobného uspořádat. Popularita by asi mohla být srovnatelná,“ zamýšlí se nad možností oprášit mototuristickou soutěž šéf pořadatelského sboru novodobé série amatérských rallykrosových závodů Chodský čakan na klubovém terénním okruhu v Domažlicích.

Kdyby nebylo vládních protikoronavirových omezení, tak by se na něm už o tomto víkendu konal první závod Chodského čakanu v letošní sezoně 2021. Jenže covid se už dávno pasoval do role nepřítele amatérského sportu číslo jedna a závod musel být zrušen. „První díl se tedy pojede snad v neděli 9. května,“ doufá Jiří Stieber.

Před 45 lety takové starosti šéf AMK Domažlice neměl…

Nové Domažlicko – duben 1976: Mototuristé o Chodský čakan

V sobotu 24. dubna se v Domažlicích jela mototuristická soutěž automobilů, kterou jako IV. ročník o putovní Chodský čakan uspořádal Automotoklub ZO Svazarmu Domažlice.

Z přihlášených 37 posádek z celého Západočeského kraje se jich k přejímce dostavilo a v devět hodin odstartovalo 31. Vyjeli na trať 114 km dlouhou, která vedla převážně po silnicích III. třídy v západní části domažlického okresu a v okolí Domažlic.

Po cestě posádky plnily mnoho úkolů, přičemž ten nejdůležitější byl orientace na trati podle šipkového, azimutového, souřadnicového itineráře a slepé mapy. Kromě toho účastníci házeli granátem na cíl, v písemných testech prokázali své znalosti kulturně politické, první pomoci i pravidel silničního provozu. Nohy si protáhli výstupem na domažlickou věž, odkud odhadovali vzdálenost a určovali azimut.

Po příjezdu do cíle čekala ještě řidiče jízda zručnosti a potom se pořadatelský sbor odebral k počítání výsledků.

S nejnižším počtem trestných bodů zvítězila posádka Josef Michálek – Václav Šmíd z AMK Nepomuk, kteří si tím odvezli putovní trofej. Druhé místo získala plzeňská posádka J. Posekaný – V. Jonák a třetí klenečští ing. K. Pikart – M. Paul. Z domácích si nejlépe vedli Jar. Turek – V. Kafka, kteří obsadili sedmé místo.

Zvlášť byly hodnoceny ženy–řidičky. Ze čtyř byla nejlepší Jaroslava Lehmannová, která jela s manželem, před posádkou I. Kaslová – J. Pavlovová z Horšovského Týna a posádkou J. Veselá – M. Svrčková, všechny za AMK Domažlice.

Celou soutěž lze hodnotit jako úspěšnou jak po stránce pořadatelské, tak i sportovní úrovně. Přes nepřízeň počasí všichni pořadatelé vydrželi na svých místech, ani nedošlo k žádné havárii. Dojelo a bylo klasifikováno 24 posádek. Pořádající automotoklub si může na své konto připsat další úspěšnou akci. (ku)