Výsledky atletů a atletek na medailových pozicích: 100 m dorost: 3. Šmrha 11,39 s, 400 m dorost: 1. Pergler 52,64 (OR), 800 m dorost: 2. Švígler 2:04,45 min. (všichni AC Domažlice), 2. L. Kubecová 2:25,81 min. (Mílaři Domažlice), 1500 m muži: 2. Krýsl 4:16,56 min., ženy: 2. Šebestová 5:58,87 min. (oba AC Domažlice), 110 m př. junioři: 2. V. Švajner 15,48 s (OR), 400 m př. muži: 2. V. Švajner 57,05 s (OR) (Mílaři Domažlice), 300 m př. dorost: 1. Šmrha 39,55 s (OR), 4x100 m muži: 1. Baxa, Kinkor, Froněk, Kocián 45,89 s, ženy: 3. Duchková, Kulenová, Vecková, Rýdlová 55,31 s, výška muži: 2. Kocián 1,79 m, dorost: 1. Froněk 1,85 m, tyčka muži: 2. Baxa 3,30 m, trojskok muži: 2. Baxa 12,48 m (OR), kladivo dorost: 3. Hroníková 43,18 m, oštěp muži: 3. Baxa 51,99 m.

Pergler a Kubecová mají medaili a rekord. Cenný kov získal i Froněk